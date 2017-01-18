Сборная России во вторник уступила команде Франции в четвертом матче группы А со счетом 24:35. Встреча не имела турнирного значения для россиян, которые заранее гарантировали себе место в плей-офф. Итоговое место сборной в группе, от которого зависит соперник по 1/8 финала, определится в игре с командой Бразилии 19 января. Обе сборные имеют по 4 очка в активе и разыграют между собой третье место.

«Безусловно, мы будем концентрироваться на матче с Бразилией, для нас это очень важная игра, так как мы хотим занять третье место в группе. Сборная Бразилии, как и Япония, очень неудобный соперник. Бразильцы не показывают европейский стиль гандбола. У них очень неудобная защита», — сказал Торгованов, чьи слова приводятся на официальном сайте Федерации гандбола России.

В матче с французами вратари российской сборной Вадим Богданов и Виктор Киреев на двоих отразили 7 бросков из 42. В составе сборной на турнире есть еще один вратарь — Дмитрий Павленко.