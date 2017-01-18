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18 января 2017, 7:52 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Торгованов: Бразилия — неудобный соперник, но гандболисты РФ хотят 3-е место в группе

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Сборная России по гандболу нацелена на 3-е место в группе на чемпионате мира, хотя бразильцы, в матче с которыми определится позиция российской сборной, — неудобный соперник с неудобной защитой, сказал главный тренер российской команды Дмитрий Торгованов.

Сборная России во вторник уступила команде Франции в четвертом матче группы А со счетом 24:35. Встреча не имела турнирного значения для россиян, которые заранее гарантировали себе место в плей-офф. Итоговое место сборной в группе, от которого зависит соперник по 1/8 финала, определится в игре с командой Бразилии 19 января. Обе сборные имеют по 4 очка в активе и разыграют между собой третье место.

«Безусловно, мы будем концентрироваться на матче с Бразилией, для нас это очень важная игра, так как мы хотим занять третье место в группе. Сборная Бразилии, как и Япония, очень неудобный соперник. Бразильцы не показывают европейский стиль гандбола. У них очень неудобная защита», — сказал Торгованов, чьи слова приводятся на официальном сайте Федерации гандбола России.

В матче с французами вратари российской сборной Вадим Богданов и Виктор Киреев на двоих отразили 7 бросков из 42. В составе сборной на турнире есть еще один вратарь — Дмитрий Павленко.

«Все может быть, — сказал Торгованов в ответ на вопрос о возможной замене. — На данный момент мы не можем об этом сказать. Прежде мы должны собраться и обсудить матч с Францией, а потом принимать какие-то решения. Не стоит забывать, что в течение чемпионата мира мы можем сделать только две замены».
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