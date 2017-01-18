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18 января 2017, 0:53 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Тренер: Поражение сборной РФ по гандболу в матче ЧМ от французов не драматично

НАНТ /Франция/, 18 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поражение гандболистов сборной России от команды Франции на чемпионате мира не нужно драматизировать. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской команды Дмитрий Торгованов.

Сборная России уступила французам со счетом 24:35 в четвертом матче группового этапа турнира. Увеличить
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Ранее сборная России уступила французам со счетом 24:35 в четвертом матче группового этапа турнира.

«В первом тайме показали довольно неплохую игру в нападении, но в защите ее не показали, ни один из голкиперов не сыграл на своем уровне, — сказал Торгованов. — Во втором тайме у нас не получилась игра в нападении. Не вижу драматизма ситуации, впереди у нас важная игра с Бразилией, там мы должны исправить ошибки».

В заключительном матче группового этапа россияне 19 января встретятся со сборной Бразилии.

Гандболисты сборной России ранее досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала мирового первенства. Соперник российской команды в плей-офф определится позднее.
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