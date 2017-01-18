«Феноменаль» от французов

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ЧЕМПИОНАТ МИРА. Группа А.

РОССИЯ — ФРАНЦИЯ — 24:35 (11:16,13:19)

Россия: Киреев, Богданов, Киселев (1), Ковалев (4), Шишкарев (6), Шельменко (2), Атьман (2), Шкуринский (1), Валиуллин (0), Житников (4), Горбок (0), Калараш (0), Черноиванов (0), Чипурин (2), Сорока (2), Дибиров (0).

Лозунг нынешнего чемпионата мира весьма лаконичен, но очень точен — «phenomenal». Французы демонстрируют феноменальную игру, не замечая соперников, а организация турнира вызывает восхищение. Практически все матчи проходят при заполненных трибунах. На поединке Россия — Норвегия, например, собралось порядка 10 тысяч зрителей. Причем все они на самом деле хотели посмотреть гандбол. Никаких солдат, принудительно загнанных школьников, студентов и иже с ними.

Обычные жители Нанта в переполненных трамваях едут на игры, причем не только французской сборной. По дороге они не «зависают» в телефонах, а живо общаются друг с другом, в том числе на спортивные темы. Все как в старую добрую доинтернетовскую эпоху. Как им это удается — загадка.

Необычайно высокую посещаемость организаторы объясняют гибкой ценовой политикой. Если на матчи хозяев всегда ажиотаж и билеты за 25 евро сметают моментально, то на остальные поединки можно посмотреть всего за 9 евро. Столько же здесь стоит, например, поход в кино. И многие делают выбор в пользу спортивного действа.

Каждая игра проходит в удивительной атмосфере, но каждый поединок французов — и вовсе настоящее театральное представление. Во время игры освещение на трибунах отключают, тем самым концентрируя внимание на месте действия основных событий. Болельщики ведут себя очень эмоционально, но без какой-либо агрессии. Приходят с флагами или, как минимум, в «боевой» раскраске. Знают каждого в своей команде и с удовольствием скандируют фамилии любимцев по ходу матча. Само собой, все поют гимн. Больше того, делают они это не только перед началом игры — иногда трибуны заводят «Марсельезу» прямо по ходу матча. Пробирает до мурашек.

ФРАНЦУЗЫ ИГРАЛИ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Выступать в таких условиях — настоящий праздник для любой сборной. Пусть и в большинстве случае — заведомо обрекающий на поражение. Французы лидеры мирового гандбола, а в родных стенах — при лояльном судействе и 11 тысяч гонящих вперед болельщиках — они и вовсе кажутся непобедимыми. Уж для нашей нынешней сборной — так точно.

Россия пока только мечтает о возвращении былых позиций. Тем же французам мы проиграли 12 последних встреч. Одним махом перевернуть всю иерархию команде, пропустившей две последних Олимпиады, невозможно. Наша задача сейчас — медленно, но верно прогрессировать, поднимать международный авторитет. И поражение от действующих чемпионов мира на их площадке — абсолютно нормально. Бразильцы, чемпионы Панамериканских игр, например, были «уничтожены» с разницей в 15 мячей.

Наша команда начала нервно. В нападении суетились, в защите часто не успевали, у Виктора Киреева, а потом и заменившего его Вадима Богданова, не все получалось в воротах. Не боялся брать инициативу на себя разве что Даниил Шишкарев, который со своего правого края в первом тайме бросил сразу шесть раз, четыре из которых оказались результативными. В тоже время никак не мог найти себе место на площадке капитан Тимур Дибиров.

Французы же действовали на других скоростях. Чувствуя уверенность в своих силах, действующие чемпионы мира играли в свое удовольствие, а иногда откровенно пижонили. Не стеснялись выпускать молодых. Но даже при этом после первой половины матча вели пять мячей.

ОБЫГРАТЬ БРАЗИЛИЮ

Во втором тайме стало еще тяжелее. Хромая ушел с площадки выдавший ряд красивейших передач Павел Атьман. Потом совсем посыпалась защита. Наша команда совершенно не успевала в обороне. Ладно упускали быстрые французские края, так россияне и в центре будто бы расступались. Соперники одними ложными запахами без каких-либо проблем расчищали себе путь к воротам. От совсем неприличного счета спасали лишь более или менее успешные действия в атаке. Хороший отрезок выдал 36-летний Михаил Чипурин.

В итоге проиграли 11 мячей. Ну, хотя бы меньше, чем бразильцы.

Но России у французов, конечно, нужно многому учиться. Как в плане игры, так и по части культуры боления. В этом смысле они показали нам настоящий «феноменаль».

Ничего страшного не произошло. Российская сборная не прыгнула выше головы, но сегодня этого, в общем, и не требовалось. Гораздо важнее, чтобы наша команда брала очки в «своих» играх. Как, например, в следующей — с Бразилией. Южноамериканцы на этом турнире не впечатляют, и обыгрывать их нужно обязательно. Тогда мы выходим их группы с третьего места, попадая, скорее всего, на словенцев. Они, конечно, не подарок, но все-таки предпочтительнее испанцев, с которыми мы с большой долей вероятности встретимся в случае неудачи с Бразилией.

Владимир ИВАНОВ

из Нанта.