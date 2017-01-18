Гандболисты сборной России уступили команде Франции в матче ЧМ
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Гандболисты сборной России уступили команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира-2017.
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Встреча группы А, прошедшая во вторник в Нанте, завершилась победой хозяев турнира со счетом 35:24.
Матч практически не имел турнирного значения для россиян, которые заранее гарантировали себе место в
Сборная Франции является действующим чемпионом мира.
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