Гандболисты сборной России уступили команде Франции в матче ЧМ

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Встреча группы А, прошедшая во вторник в Нанте, завершилась победой хозяев турнира со счетом 35:24.

Матч практически не имел турнирного значения для россиян, которые заранее гарантировали себе место в плей-офф. Итоговое место сборной в группе, от которого зависит соперник по 1/8 финала, определится в игре с командой Бразилии 19 января. Обе сборные имеют по 4 очка в активе и разыграют между собой третье место. Французы, которые уже гарантировали себе первое место в группе, в последнем туре 19 января сыграют с командой Польши.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира.