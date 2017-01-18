Гандболист сборной России Атьман получил травму в матче ЧМ с французами
НАНТ /Франция/, 18 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболист сборной России Павел Атьман досрочно завершил поединок группового этапа чемпионата мира с французами
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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Атьман, являющийся одним из лидеров российской команды, оступился в одном из игровых моментов и покинул площадку. Характер повреждения на данный момент не известен.
Подопечные Дмитрия Торгованова уступили команде Франции 24:35. По итогам предыдущего тура россияне досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала мирового первенства. Соперник российской команды определится позднее.
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