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18 января 2017, 0:39 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Гандболист сборной России Атьман получил травму в матче ЧМ с французами

НАНТ /Франция/, 18 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболист сборной России Павел Атьман досрочно завершил поединок группового этапа чемпионата мира с французами из-за травмы.

Характер повреждения на данный момент не известен. Увеличить
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Атьман, являющийся одним из лидеров российской команды, оступился в одном из игровых моментов и покинул площадку. Характер повреждения на данный момент не известен.

Подопечные Дмитрия Торгованова уступили команде Франции 24:35. По итогам предыдущего тура россияне досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала мирового первенства. Соперник российской команды определится позднее.
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