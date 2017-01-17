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17 января 2017, 18:28 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение ЧМ-2023 по гандболу в России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала подачу российской заявки на организацию женского чемпионата мира по гандболу 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Соответствующее решение было принято на заседании организации, которое состоялось во вторник.

ФГР сформировала и отправила в международную федерацию концепцию чемпионата мира среди женских команд в ноябре прошлого года. Также свои заявки выдвинули Венгрия и Норвегия с Данией — совместно. Согласно заявке, мировое первенство планируется провести в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани в декабре 2023 года.

Выборы страны-хозяйки чемпионата мира состоятся 28 января 2017 года на совете Международной федерации гандбола.
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Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение в РФ женского ЧМ-2023

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований одобрила заявку на проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу в России, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
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