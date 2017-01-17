Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение ЧМ-2023 по гандболу в России

Соответствующее решение было принято на заседании организации, которое состоялось во вторник.

ФГР сформировала и отправила в международную федерацию концепцию чемпионата мира среди женских команд в ноябре прошлого года. Также свои заявки выдвинули Венгрия и Норвегия с Данией — совместно. Согласно заявке, мировое первенство планируется провести в пяти городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани в декабре 2023 года.