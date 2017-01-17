Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение ЧМ-2023 по гандболу в России
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории России международных спортивных соревнований согласовала подачу российской заявки на организацию женского чемпионата мира по гандболу 2023 года. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
Соответствующее решение было принято на заседании организации, которое состоялось во вторник.
ФГР сформировала и отправила в международную федерацию концепцию чемпионата мира среди женских команд в ноябре прошлого года. Также свои заявки выдвинули Венгрия и Норвегия с Данией — совместно. Согласно заявке, мировое первенство планируется провести в пяти городах России — Москве,
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