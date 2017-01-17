Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение в РФ женского ЧМ-2023

Решение было принято во вторник на заседании комиссии. Согласно заявочной книге, мировое первенство планируется провести в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани в декабре 2023 года.

Заявки на проведение турнира также выдвинули Венгрия и (совместно) Норвегия и Дания. Выборы страны-хозяйки чемпионата мира состоятся 28 января 2017 на совете Международной федерации гандбола.