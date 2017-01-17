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https://sport.mail.ru/news/handball/28458645/
17 января 2017, 18:00 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение в РФ женского ЧМ-2023

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований одобрила заявку на проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу в России, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Решение было принято во вторник на заседании комиссии. Согласно заявочной книге, мировое первенство планируется провести в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани в декабре 2023 года.

Заявки на проведение турнира также выдвинули Венгрия и (совместно) Норвегия и Дания. Выборы страны-хозяйки чемпионата мира состоятся 28 января 2017 на совете Международной федерации гандбола.
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