Межведомственная комиссия одобрила заявку на проведение в РФ женского ЧМ-2023
Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований одобрила заявку на проведение женского чемпионата мира 2023 года по гандболу в России, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Решение было принято во вторник на заседании комиссии. Согласно заявочной книге, мировое первенство планируется провести в пяти городах России: Москве,
Заявки на проведение турнира также выдвинули Венгрия и (совместно) Норвегия и Дания. Выборы
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