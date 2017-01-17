Дибиров: Матч с поляками показал, что гандболисты РФ являются настоящей командой
Матч против поляков на чемпионате мира по гандболу, который проходит во Франции, показал, что сборная России является настоящей командой, а не набором отдельных личностей, заявил капитан российской сборной Тимур Дибиров.
Россияне в понедельник победили команду Польши (24:20) в матче группового этапа и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Во вторник российская команда встретится с лидером группы А — сборной Франции.
«Мы были обязаны обыгрывать поляков и выходить в 1/8 финала, но то, как быстро команда отреагировала на поражение от норвежцев, стряхнула с себя
«Самое главное — личные амбиции отодвинуть на второй план и посвятить всего себя команде, тем 18 игрокам и всему тренерскому штабу, персоналу ради общей цели, с которой мы приехали во Францию. Победа над сборной Польши очень ценна с точки зрения коллектива, с точки зрения команды единомышленников», — отметил игрок.
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