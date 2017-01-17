Дибиров: Матч с поляками показал, что гандболисты РФ являются настоящей командой

Россияне в понедельник победили команду Польши (24:20) в матче группового этапа и досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Во вторник российская команда встретится с лидером группы А — сборной Франции.

«Мы были обязаны обыгрывать поляков и выходить в 1/8 финала, но то, как быстро команда отреагировала на поражение от норвежцев, стряхнула с себя что-то ненужное, вышла на площадку и в знакомом стиле, ключе провела встречу с Польшей, нас очень порадовало. Этот матч еще раз показал, что мы настоящая команда, а не набор отдельных личностей. Пусть каждый раз исход матчей решают разные игроки, я считаю, что от этого мы становимся только сильнее», — заявил Дибиров, которого цитирует официальный сайт Федерации гандбола России.

«Самое главное — личные амбиции отодвинуть на второй план и посвятить всего себя команде, тем 18 игрокам и всему тренерскому штабу, персоналу ради общей цели, с которой мы приехали во Францию. Победа над сборной Польши очень ценна с точки зрения коллектива, с точки зрения команды единомышленников», — отметил игрок.