Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28455284/
17 января 2017, 14:09 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Артем Королек занимает второе место в таблице бомбардиров чемпионата мира по итогам трех туров группового этапа

Линейный сборной Беларуси Артем Королек располагается на втором месте в таблице бомбардиров чемпионата мира по итогам трех матчей группового раунда.

Линейный сборной <span class=error>Беларуси</span> Артем Королек располагается на втором месте в таблице бомбардиров чемпионата мира по итогам трех матчей группового раунда. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На счету игрока «Сен-Рафаэля» 23 гола в поединках с командами Чили (28:32), Саудовской Аравии (29:26) и Хорватии (25:31).

Лидирует в рейтинге македонец Кирил Лазаров (31 гол).

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ