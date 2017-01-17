Артем Королек занимает второе место в таблице бомбардиров чемпионата мира по итогам трех туров группового этапа
Линейный сборной Беларуси Артем Королек располагается на втором месте в таблице бомбардиров чемпионата мира по итогам трех матчей группового раунда.
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На счету игрока «Сен-Рафаэля» 23 гола в поединках с командами Чили (28:32), Саудовской Аравии (29:26) и Хорватии (25:31).
Лидирует в рейтинге македонец Кирил Лазаров (31 гол).
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