«Почему вышел на площадку только во втором тайме? Изначально планировалось, что я не буду играть в матче со сборной Беларуси, у меня были некоторые проблемы с коленом. Но потом мы решили, что я смогу сыграть. К счастью, во время игры я чувствовал себя хорошо. Мы улучшили свою игру после перерыва, неплохо сыграли в защите и добились победы — я считаю, вполне заслуженно. Белорусы сбавили темп и играли довольно медленно, что доставляло нам определенные проблемы. Урок, который мы вынесли из этой встречи: если мы хотим обыграть немцев, мы должны улучшить свою защиту», — цитирует Дувняка официальный сайт турнира.