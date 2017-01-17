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17 января 2017, 13:38 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Домагой Дувняк: Белорусы сбавили темп и играли довольно медленно — это доставляло нам определенные проблемы

Один из лидеров сборной Хорватии Домагой Дувняк подвел итог матча с белорусами (31:25) в рамках чемпионата мира.

«Почему вышел на площадку только во втором тайме? Изначально планировалось, что я не буду играть в матче со сборной Беларуси, у меня были некоторые проблемы с коленом. Но потом мы решили, что я смогу сыграть. К счастью, во время игры я чувствовал себя хорошо. Мы улучшили свою игру после перерыва, неплохо сыграли в защите и добились победы — я считаю, вполне заслуженно. Белорусы сбавили темп и играли довольно медленно, что доставляло нам определенные проблемы. Урок, который мы вынесли из этой встречи: если мы хотим обыграть немцев, мы должны улучшить свою защиту», — цитирует Дувняка официальный сайт турнира.

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