Кокшаров: Мужская сборная России по гандболу должна серьезнее играть в обороне на ЧМ
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские гандболисты должны разнообразить свои действия в защите на чемпионате мира и выглядеть единым целым, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2000 года, чемпион мира 1997 года Эдуард Кокшаров.
Россияне в понедельник победили команду Польши (24:20) в матче группового этапа чемпионата мира во Франции и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.
«Пока форма нашей сборной не та, чтобы выигрывать чемпионат мира. Но я надеюсь, что ребята подравняются. На данный момент команда играет всплесками, а хотелось бы видеть команду единым целым, одним кулаком. У нас есть проблемы в центре защиты, ребята должны серьезнее подходить к оборонительным действиям, выкладываться. Не
«Сборная — боеспособная, она укомплектована игроками достаточно высокого уровня, но нужен
Матч сборных России и Франции на чемпионате мира по гандболу состоится во вторник.
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