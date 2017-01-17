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17 января 2017, 11:34 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Кокшаров: Мужская сборная России по гандболу должна серьезнее играть в обороне на ЧМ

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские гандболисты должны разнообразить свои действия в защите на чемпионате мира и выглядеть единым целым, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2000 года, чемпион мира 1997 года Эдуард Кокшаров.

Россияне в понедельник победили команду Польши (24:20) в матче группового этапа чемпионата мира во Франции и обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира.

«Пока форма нашей сборной не та, чтобы выигрывать чемпионат мира. Но я надеюсь, что ребята подравняются. На данный момент команда играет всплесками, а хотелось бы видеть команду единым целым, одним кулаком. У нас есть проблемы в центре защиты, ребята должны серьезнее подходить к оборонительным действиям, выкладываться. Не по-простому все решать, а в какой-то момент схитрить, в какой-то — подкараулить соперника. Всем нужно еще прибавить», — сказал Кокшаров по телефону.

«Сборная — боеспособная, она укомплектована игроками достаточно высокого уровня, но нужен какой-то толчок в виде хорошей победы. Например, над командой Франции, которая играет дома и сильна сама по себе. Конечно, задача выхода из группы решена, но вопрос теперь в том, на кого выйдем? И он должен мотивировать. Если обыграть французов, появится менталитет победителей», — добавил собеседник агентства.

Матч сборных России и Франции на чемпионате мира по гандболу состоится во вторник.
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