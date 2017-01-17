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17 января 2017, 9:38 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусы проиграли хорватам на чемпионате мира по гандболу

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате мира во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>17 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Гандболисты сборной <span class=error>Беларуси</span> потерпели второе поражение на чемпионате мира во Франции сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В Руане в игре 3-го тура предварительной группы С белорусы уступили команде Хорватии со счетом 25:31 (15:18). Молодая белорусская дружина играла на равных с одним из фаворитов турнира почти на протяжении всей встречи, но в итоге опыт хорватов сказался и они добились своей третьей виктории на групповом этапе. В составе сборной Беларуси мячи забросили: Королек — 7, Рутенко, Шилович — по 5, Юринок — 4, Кулеш, Пуховский — по 2.

В первом поединке мирового первенства подопечные Юрия Шевцова неожиданно проиграли сборной Чили — 28:32, а затем взяли верх над гандболистами Саудовской Аравии — 29:26. Артем Королек в этих матчах забросил 23 мяча и занимает второе место в споре лучших бомбардиров, уступая только лидеру македонцев Кирилу Лазарову, в активе которого 31 гол.

Свой следующий матч белорусы проведут 18 января против команды Германии, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв соперников из Венгрии — 27:23 и Чили — 35:14. В заключительной встрече группового этапа сборная Беларуси сыграет с венграми. Венгерские гандболисты накануне переиграли чилийцев со счетом 34:29.

Турнирное положение: Хорватия — 6 очков (3 матча), Германия — 4 (2), Венгрия — 2 (3), Беларусь — 2 (3), Чили — 2 (3), Саудовская Аравия — 0 (2).

Положение команд в остальных группах:

А — Франция — 6 (3), Россия — 4 (3), Норвегия — 4 (3), Бразилия — 4 (3), Польша 0 (3), Япония — 0 (3);.

В — Испания — 6 (3), Словения — 6 (3), Македония — 4 (3), Исландия — 1 (3), Тунис — 1 (3), Ангола — 0 (3);.

D — Дания — 6 (3), Швеция — 4 (3), Египет — 4 (3), Катар — 2 (2), Бахрейн — 0 (3), Аргентина — 0 (2).

В 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

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