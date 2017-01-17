Торгованов: Гандболисты РФ нервно начали матч ЧМ с поляками, но были хороши в защите
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Гандболисты сборной России нервно начали матч чемпионата мира против команды Польши, но хорошо играли в защите и смогли добиться важной победы, заявил тренер россиян Дмитрий Торгованов.
Встреча группы A, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 24:20 в пользу россиян, которые оформили выход в 1/8 финала турнира.
«Поляки были в сложном положении, им обязательно нужно было выигрывать. Примерно в таком же положении были и мы, нам тоже нужно было выигрывать. Мы начали играть нервно, несколько атак мы не смогли реализовать, хотя и хорошо разыграли комбинацию. Но помогло, что здорово играли Вадим Богданов и защита. На таких турнирах, как чемпионат мира, это многое значит. Будем честны, в некоторых моментах нам повезло, в двух эпизодах мяч отскочил нам в руки, после чего мы сумели забить два гола», — цитирует Торгованова сайт Федерации гандбола России.
«Не скажу, что я сделал
В следующей игре турнира сборная России 17 января встретится с командой Франции.
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