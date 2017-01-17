Лука Степанчич: Когда белорусы сократили отставание до одного гола, то нам удалось провести три-четыре мяча подряд. Это и стало залогом успеха
Полусредний сборной Хорватии Лука Степанчич поделился впечатлениями от матча чемпионата мира-2017 с белорусами (31:25).
Примерно такого матча мы и ожидали. У нас получилось хорошее начало, в первой половине забросили 18 мячей. Однако наша игра в защите оставляла желать лучшего. Когда же белорусы сократили отставание до одного гола, то нам удалось провести
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