Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28450507/
17 января 2017, 8:39 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Лука Степанчич: Когда белорусы сократили отставание до одного гола, то нам удалось провести три-четыре мяча подряд. Это и стало залогом успеха

Полусредний сборной Хорватии Лука Степанчич поделился впечатлениями от матча чемпионата мира-2017 с белорусами (31:25).

Примерно такого матча мы и ожидали. У нас получилось хорошее начало, в первой половине забросили 18 мячей. Однако наша игра в защите оставляла желать лучшего. Когда же белорусы сократили отставание до одного гола, то нам удалось провести три-четыре мяча подряд. Это и стало залогом успеха, — приводит слова игрока официальный сайт турнира.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ