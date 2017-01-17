Лука Степанчич: Когда белорусы сократили отставание до одного гола, то нам удалось провести три-четыре мяча подряд. Это и стало залогом успеха

Примерно такого матча мы и ожидали. У нас получилось хорошее начало, в первой половине забросили 18 мячей. Однако наша игра в защите оставляла желать лучшего. Когда же белорусы сократили отставание до одного гола, то нам удалось провести три-четыре мяча подряд. Это и стало залогом успеха, — приводит слова игрока официальный сайт турнира.