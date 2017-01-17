Торгованов: голкипер Богданов был лучшим в игре ЧМ по гандболу с поляками

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Ранее российские гандболисты переиграли команду Польши со счетом 24:20 и гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства.

«Нам нужно было обязательно выигрывать, — сказал Торгованов. — Мы начали не совсем ровно, не смогли забить пару мячей. Нам помогло то, как у нас стоял Вадим Богданов, ведь на таком турнире защита значит очень много. Нам было нелегко играть против сборной Польши в этом составе».

В свою очередь, наставник сборной Польши Талант Дуйшебаев назвал Богданова главным препятствием для поляков в матче группового турнира со сборной России.

«Мы играли сегодня вторым составом, но это была отличная игра для нас, — сказал Дуйшебаев. — Это хороший опыт для наших игроков, которые учатся на таких матчах. Хотелось бы похвалить голкипера сборной России Вадима Богданова, который стал главной проблемой для нас».

Наставник россиян также отметил, что в сборной России по гандболу на чемпионате мира присутствует настоящая командная атмосфера. «Хотелось, чтобы молодые ребята больше брали на себя инициативу. Но они все равно не испугались, коллектив их поддержал. Мне нравится, что в команде все поддержат друг друга, несмотря на возраст или опыт», — добавил Торгованов.

В следующем туре чемпионата мира сборная России сыграет с французами 17 января в Нанте.