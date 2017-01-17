Поляки повержены, Россия в плей-офф!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ПОЛЬША — РОССИЯ — 20:24 (9:13,11:11)

Россия: Киреев, Богданов, Киселев (1), Ковалев (7), Шишкарев (2), Шельменко (1), Атьман (5), Шкуринский (1), Валиуллин (0), Житников (1), Горбок (1), Калараш (3), Сорока (0), Дибиров (2).

Именно игру Россия — Польша оргкомитет турнира накануне признал главным матчем дня, окрестив ее негласной 1/16 финала. Дело в том, что возможное поражение ставило в очень неприятное положение как одну, так и другую команду — поляки бы совершенно точно пролетали мимо плей-офф, а наша сборная сохраняла бы на выход из группы лишь теоретические шансы.

При этом выделить фаворита в этом матче жизни было сложно. Хотя главный тренер поляков Талант Дуйшебаев, когда мы с другими журналистами за пару дней до игры отловили его, всеми правдами и неправдами доказывал, что с нынешней сборной Польши рассчитывать на что-то невозможно. Разве что слезу не пустил.

— Еще до приезда на турнир говорил, что этот чемпионат мира будет хорошей школой для моих игроков, — уверял Дуйшебаев. — У нас полным ходом идет смена поколений. Например, все игроки задней линии играют в польских клубах, идущих на 8−10 местах в национальном чемпионате. Да никто даже в еврокубках не играет. Молодые игроки — это хорошо. Но откуда им взять опыт? Никто из них никогда не знает, каково это играть при 10 тысячах зрителей. Вот, представьте, выходит 21-летний Томаш Гебала — а он в прошлом году еще в третьей немецкой лиги играл! О чем мы говорим? А он у меня основной игрок.

— Да у нас тоже сверхопытных не так уж много.

— Кому вы рассказываете! Киреев играет в Лиге чемпионов. А Дибиров? А Шишкарев, Ковалев, Черноиванов, Чипурин, Атьман, Житников и Шельменко? Вы-то уж не плачьтесь! В восьмерку ваша команда вполне может выходить. А если повезет — даже в четверку.

Когда я сказал Дмитрию Торгованову, что главный тренер поляков считает Россию явным фаворитом матча, тот лишь усмехнулся: «А кто у них главный тренер? И какие могут быть вопросы»?

ТАК КТО ЖЕ ТРЕНИРУЕТ ПОЛЯКОВ?

Дуйшебаев — человек удивительной судьбы. Родился в Бишкеке, который в то время еще назывался Фрунзе. Стал олимпийским чемпионом Барселоны-1992 в составе СНГ и чемпионом мира-1993, представляя Россию, а затем переехал в Испанию. В 1995-м принял гражданство этой страны и уже с Испанией стал бронзовым призером Олимпиад в Атланте и Сиднее. В 2005-м он завершил карьеру, перешел на тренерскую деятельность — и в первый же год работы с «Сьюдад-Реаль» привел команду к победе в Лиге чемпионов.

В сезоне-2006/07 основной разыгрывающий его клуба получил серьезную травму — и 38-летний тренер принял решение… временно вернуться на площадку. Однако набрал такую форму, что сначала был одним из главных действующих лиц в победном Суперкубке Европы, а затем победил и в чемпионате Испании.

С 2008 года Дуйшебаев окончательно сосредоточился на тренерской карьере и выиграл еще две Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и три чемпионата Польши. А с польской сборной дошел до полуфинала Олимпиады в Рио, в котором его команда в овертайме проиграла будущим чемпионам — датчанам.

Теперь понимаете, почему Торгованова улыбнули жалобы опытнейшего и хитрющего Дуйшебаева? Кстати, польским журналистам, как потом выяснилось, именитый специалист говорил совершенно не то, что российским….

БОГДАНОВ И ДИБИРОВ ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ

Еще одна важная ремарка: в пяти последних очных встречах поляки брали верх над нашей командой.

Однако после Олимпиады команда у них действительно заметно обновилась. Недавние лидеры завершили карьеру, лидер сборной — линейный «Барселоны» — Камил Сыпрак травмирован. И прерывать серию поражений в этом стратегически важнейшем матче россияне были обязаны.

Любопытно, Торгованов выпустил в стартовом составе Тимура Дибирова, у которого совсем не пошло в прошлом матче. Здорово заменивший его тогда Игорь Сорока остался в запасе. Куда больше удивило, что в «рамку» встал не показавший хорошую игру с норвежцами Виктор Киреев, а Вадим Богданов, для которого тот матч стал одним из самых неудачных в карьере за сборную.

То был сильный тренерский ход. Главный тренер дал понять, что по-прежнему на 100 процентов им доверяет — и Вадим с Тимуром были готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы отблагодарить наставника. Они и стали героями первого тайма.

Первые четыре атаки наша команда не реализовала, но качественная игра в защите и спасения Богданова не позволили состояться польскому блицкригу. А вскоре Россию прорвало: быстрые атаки Шишкарева и Дибирова, Атьман, снова Шишкарев — и вот уже 4:2 в нашу пользу.

Команда Таланта Дуйшебаева откровенно терялась в розыгрышах и постоянно сбивалась на дальние броски. И здесь на высоте был Богданов. Если в игре с норвежцами он отбил лишь один бросок из 12, то по итогам первого тайма матча с поляками — 9 из 18! Его польские коллеги потянули только четыре раза из 17. Во многом это и предупредило исход первой половины — «плюс» четыре в пользу России. И наша команда была обязана доводить эту игру до логичного победного завершения.

БЕНЕФИС РОССИЙСКОГО ГОЛКИПЕРА

Так оно и получилось. Пусть и не без некоторых проблем — первый мяч во втором тайме россияне забили лишь по истечению шести минут. А второй — еще через три минуты. Другое дело, что и поляки 10 минут второго тайма провели лишь одну результативную атаку. Богданов просто «убивал» соперников своей игрой — за 15 минут он пропустил всего дважды. Пенальти и выстрелы в упор Вадим «съедал», как круассаны на завтрак. Затем у поляков «полетело», но серьезных опасений за исход не возникало вплоть до финального свистка.

Наша сборная в этот вечер была объективно лучше. Нападение играло разнообразнее, чем у соперников, а защита — надежнее. Россия, которая на чемпионате мира-2015 была только 19-й, гарантировала выход в 1/8. При этом в Нанте команде Торгованова предстоит провести еще две игры. Если с французами нам будет откровенно тяжело, то «цеплять» бразильцев — реально. И с точки зрения попадания на более проходимого соперника в плей-офф обыгрывать южноамериканцев, конечно, надо.

Владимир ИВАНОВ из Нанта.