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17 января 2017, 1:33 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Российские гандболисты сравнили выход в плей-офф ЧМ с победой в битве

НАНТ /Франция/, 17 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские гандболисты сравнили победу над поляками и выход в плей-офф чемпионата мира с битвой. Об этом журналистам заявил игрок сборной России Павел Атьман.

Подопечные Дмитрия Торгованова переиграли поляков со счетом 24:20 и гарантировали себе выход в 1/8 финала мирового первенства. Увеличить
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Ранее подопечные Дмитрия Торгованова переиграли поляков со счетом 24:20 и гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства, набрав четыре очка в трех встречах группового этапа.

«Эмоции положительные, ведь мы выиграли очень важную игру, которая складывалась нервно, — сказал Атьман. — В нападении получилось все, но в защите случались ошибки. Мы понимаем, чем выше место, тем будет лучше для нас. Сегодня мы настраивались на серьезный бой и хотели биться до конца».

В следующем матче группового турнира мирового первенства российские гандболисты 17 января сыграют против французов в Нанте.
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