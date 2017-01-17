Российские гандболисты сравнили выход в плей-офф ЧМ с победой в битве

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Ранее подопечные Дмитрия Торгованова переиграли поляков со счетом 24:20 и гарантировали себе выход в плей-офф мирового первенства, набрав четыре очка в трех встречах группового этапа.

«Эмоции положительные, ведь мы выиграли очень важную игру, которая складывалась нервно, — сказал Атьман. — В нападении получилось все, но в защите случались ошибки. Мы понимаем, чем выше место, тем будет лучше для нас. Сегодня мы настраивались на серьезный бой и хотели биться до конца».

В следующем матче группового турнира мирового первенства российские гандболисты 17 января сыграют против французов в Нанте.