Российские гандболисты сравнили выход в плей-офф ЧМ с победой в битве
НАНТ /Франция/, 17 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские гандболисты сравнили победу над поляками и выход в
плей-офф чемпионата мира с битвой. Об этом журналистам заявил игрок сборной России Павел Атьман.
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Ранее подопечные Дмитрия Торгованова переиграли поляков со счетом 24:20 и гарантировали себе выход в
«Эмоции положительные, ведь мы выиграли очень важную игру, которая складывалась нервно, — сказал Атьман. — В нападении получилось все, но в защите случались ошибки. Мы понимаем, чем выше место, тем будет лучше для нас. Сегодня мы настраивались на серьезный бой и хотели биться до конца».
В следующем матче группового турнира мирового первенства российские гандболисты 17 января сыграют против французов в Нанте.
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