Гандболисты сборной России победили команду Польши и вышли в 1/8 финала ЧМ

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Встреча группы A, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась со счетом 24:20 (13:9) в пользу россиян.

Для сборной России эта победа стал второй в трех матчах при одном поражении. Россияне гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, так как уже не опустятся ниже четвертого места в группе.

В следующей игре турнира сборная России 17 января встретится с командой Франции.