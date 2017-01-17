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17 января 2017, 0:31 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной России победили команду Польши и вышли в 1/8 финала ЧМ

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира во Франции и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира во Франции и обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира. Увеличить
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Встреча группы A, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась со счетом 24:20 (13:9) в пользу россиян.

Для сборной России эта победа стал второй в трех матчах при одном поражении. Россияне гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира, так как уже не опустятся ниже четвертого места в группе.

В следующей игре турнира сборная России 17 января встретится с командой Франции.
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