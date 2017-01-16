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16 января 2017, 20:34 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Астраханочки» победили «Луч» в матче чемпионата России

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. «Астраханочка» одержала победу над московским «Лучом» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.

<span class=error>Астраханочка</span> одержала победу над московским Лучом в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 29:25 в пользу «Астраханочки».

В следующем матче «Астраханочка» 22 января примет «Уфу-Алису», «Луч» 1 февраля сыграет в гостях с подмосковной «Звездой».
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