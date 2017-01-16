Гандболистки «Астраханочки» победили «Луч» в матче чемпионата России
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. «Астраханочка» одержала победу над московским «Лучом» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась со счетом 29:25 в пользу «Астраханочки».
В следующем матче «Астраханочка» 22 января примет «Уфу-Алису», «Луч» 1 февраля сыграет в гостях с подмосковной «Звездой».
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