Российские гандболисты еще не сдавали допинг-пробы на ЧМ во Франции
НАНТ /Франция/, 16 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболисты сборной России пока не проходили
допинг-тестирование на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).
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«В нашей команде пока никто не сдавал
Подопечные Дмитрия Торгованова имеют в своем активе одну победу и одно поражение на групповом этапе чемпионата мира.
В следующем матче россияне, выступающие в группе А, 16 января сыграют против команды Польши.
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