Российские гандболисты еще не сдавали допинг-пробы на ЧМ во Франции

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«В нашей команде пока никто не сдавал допинг-пробы. Возможно, эта практика появится после группового этапа», — сказал собеседник агентства.

Подопечные Дмитрия Торгованова имеют в своем активе одну победу и одно поражение на групповом этапе чемпионата мира.

В следующем матче россияне, выступающие в группе А, 16 января сыграют против команды Польши.