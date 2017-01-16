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16 января 2017, 19:58 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Российские гандболисты еще не сдавали допинг-пробы на ЧМ во Франции

НАНТ /Франция/, 16 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболисты сборной России пока не проходили допинг-тестирование на чемпионате мира во Франции. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

Подопечные Дмитрия Торгованова имеют в своем активе одну победу и одно поражение на групповом этапе турнира. Увеличить
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«В нашей команде пока никто не сдавал допинг-пробы. Возможно, эта практика появится после группового этапа», — сказал собеседник агентства.

Подопечные Дмитрия Торгованова имеют в своем активе одну победу и одно поражение на групповом этапе чемпионата мира.

В следующем матче россияне, выступающие в группе А, 16 января сыграют против команды Польши.
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