Ходьков: Российским гандболистам надо кровь из носу обыграть поляков на ЧМ

В понедельник сборная России сыграет с поляками в третьем туре группового этапа чемпионата мира во Франции. Начало встречи в 22:45 мск. Команда Дмитрия Торгованова с двумя очками после двух матчей занимает четвертое место в группе А, а сборная Польши (0 баллов) — пятое. Четыре команды из шести выйдут из группы в 1/8 финала.

«Игра очень важная, за выход из группы. С норвежцами сборная России сыграла не очень удачно. Все ребята прекрасно понимают, что назад дороги уже нет. Надо кровь из носу победить поляков. У соперника есть кадровые потери. Их главный тренер Талант Дуйшебаев обновил состав, много молодых игроков. Но все равно с поляками придется непросто. Их молодежь будет доказывать свою состоятельность. За счет опыта мы должны обыгрывать их. Я уверен, что победим сборную Польши», — сказал Ходьков по телефону.

«По сравнению с матчем против норвежцев менять ничего не нужно, надо просто забить свои мячи. Против норвежцев мы играли защитную схему “5−1”, и довольно неплохо получилось. Наверное, и против поляков стоит начать матч так же», — добавил собеседник агентства.