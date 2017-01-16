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16 января 2017, 11:39 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Французы победили норвежцев, бразильцы — японцев на ЧМ по гандболу

15 января на чемпионате мира по гандболу во Франции были сыграны семь матчей.

В группе A сборная Франции победила норвежцев со счётом 31:28 и возглавила турнирную таблицу. Бразильцы обыграли японцев со счётом 27:24. Команда России, выступающая в этой группе, после двух матчей идёт четвёртой.

В группе B сборные Исландии и Туниса сыграли вничью со счётом 22:22.

В группе C чилийцы уступили немцам — 14:35. Сборная Беларуси обыграла команду Саудовской Аравии — 29:26.

В группе D аргентинцы проиграли шведам со счётом 17:35. Команда Катара победила сборную Бахрейна — 32:22.
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