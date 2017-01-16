В группе A сборная Франции победила норвежцев со счётом 31:28 и возглавила турнирную таблицу. Бразильцы обыграли японцев со счётом 27:24. Команда России, выступающая в этой группе, после двух матчей идёт четвёртой.



В группе B сборные Исландии и Туниса сыграли вничью со счётом 22:22.



В группе C чилийцы уступили немцам — 14:35. Сборная Беларуси обыграла команду Саудовской Аравии — 29:26.



В группе D аргентинцы проиграли шведам со счётом 17:35. Команда Катара победила сборную Бахрейна — 32:22.