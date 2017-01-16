Кубок ЕГФ: «Биасен» нанес сокрушительный удар «Ростов-Дону» в Норвегии

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В норвежском Тронхейме состоялся матч в рамках второго группового этапа Кубка ЕГФ. На выезде гандболисток «Ростов-Дона» принимал «Биасен». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской дружины 16 января, ростовчанки уступили норвежскому клубу с результатом 24:29.

По итогам второго группового этапа Кубка ЕГФ все команды в группе С записали в актив по одной победе в двух матчах. Теперь ростовчанкам предстоит сыграть в Германии. 21 января состоится встреча с серьезным соперником — клубом «Битигхайм».

Непосредственно перед игрой со скандинавками первую тренировку с подопечными провел француз Фредерик Бужан, возглавивший тренерский штаб ростовчанок в конце 2016 года.

«Первые три недели пришлось руководить командой удаленно, но мы работаем, как единое целое. Так получилось, что сначала во Франции, а потом в России были новогодние и рождественские праздники. Из-за этого на получение рабочей визы ушло больше времени, чем планировалось. Однако я постоянно думал о команде и о том, что можно улучшить в ее игре», — отметил наставник.

По словам рулевого, в декабре в команде были травмированы почти 30% игроков, многие гандболистки защищали цвета своих национальных сборных и очень устали. Сейчас тренерский штаб разрабатывает программу, которая поможет ещё и восстановить игроков.

«Надеюсь, травмированные постепенно вернутся в строй. В марте и апреле нас ждут очень сложные матчи. К тому моменту важно иметь полный комплект игроков. Это одна из основных задач, над которыми я сейчас работаю», — сказал Фредерик Бужан. Полноценно присоединиться к команде француз планирует уже 17 января.

Напомним, в первом матче группового этапа Кубка ЕГФ «Ростов-Дон» победил венгерский «Эрд» со счётом 27:24.