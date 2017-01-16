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16 января 2017, 2:15 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболисты сборной Белоруссии обыграли команду Саудовской Аравии на ЧМ

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт. Гандболисты сборной Белоруссии обыграли команду Саудовской Аравии на чемпионате мира, который проходит во Франции.

Гандболисты сборной Белоруссии обыграли команду Саудовской Аравии на чемпионате мира который проходит во Франции. Увеличить
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Встреча группы С, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 29:26 в пользу белорусов.

Сборная Белоруссии 16 января встретится с хорватами, а команда Саудовской Аравии сыграет 17 января с немцами.
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