Гандболисты сборной Белоруссии обыграли команду Саудовской Аравии на ЧМ
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Гандболисты сборной Белоруссии обыграли команду Саудовской Аравии на чемпионате мира, который проходит во Франции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы С, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 29:26 в пользу белорусов.
Сборная Белоруссии 16 января встретится с хорватами, а команда Саудовской Аравии сыграет 17 января с немцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter