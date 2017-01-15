Лавров: Российские гандболисты уступали норвежцам в скорости на чемпионате мира

В субботу сборная России уступила команде Норвегии со счетом 24:28 во втором туре группового этапа чемпионата мира во Франции.

«В первом тайме у нас случился провал, — сказал Лавров по телефону. — Мы много проигрывали, и потом уже не удавалось наверстать упущенное. Норвежцы были быстрее нас, в этом компоненте мы уступали, и это бросалось в глаза. Они постоянно опережали нас. Плюс в начале матча мы совершали такие броски, которые помогли молодому норвежскому вратарю почувствовать уверенность, “расстояться”. Наши ребята совершали неподготовленные броски, поэтому он почувствовал игру. Отсюда и проблемы».

В следующем матче команда Дмитрия Торгованова в понедельник сыграет со сборной Польши. «Очень важный матч будет с Польшей, это определяющая игра для нас. Что нужно менять в игре, это уже решит тренерский штаб сборной. Но если победим поляков, мы, по сути, гарантируем выход из группы. Если проиграем, то возникают очень большие вопросы», — отметил Лавров.