Российские гандболисты уступили норвежцам в матче второго тура на ЧМ во Франции
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Сборная России по гандболу потерпела поражение от команды Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции.
Встреча группы А, состоявшаяся в субботу в Нанте, завершилась поражением россиян со счетом 24:28 (11:15).
В первом матче на турнире сборная России одержала победу над японцами (39:29). Свою следующую игру российские гандболисты проведут 16 января против команды Польши. Норвежцы днем ранее сыграют с французами.
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