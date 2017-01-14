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14 января 2017, 21:38 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Российские гандболисты уступили норвежцам в матче второго тура на ЧМ во Франции

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Сборная России по гандболу потерпела поражение от команды Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции.

Встреча группы А, состоявшаяся в субботу в Нанте, завершилась поражением россиян со счетом 24:28 (11:15).

В первом матче на турнире сборная России одержала победу над японцами (39:29). Свою следующую игру российские гандболисты проведут 16 января против команды Польши. Норвежцы днем ранее сыграют с французами.
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Новости Гандбола

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