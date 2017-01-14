Российские гандболисты уступили норвежцам в матче второго тура на ЧМ во Франции

Встреча группы А, состоявшаяся в субботу в Нанте, завершилась поражением россиян со счетом 24:28 (11:15).

В первом матче на турнире сборная России одержала победу над японцами (39:29). Свою следующую игру российские гандболисты проведут 16 января против команды Польши. Норвежцы днем ранее сыграют с французами.