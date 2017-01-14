Гандболистки «Лады» обыграли «Глассверкет» в матче Кубка EHF
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский женский гандбольный клуб «Лада» (Тольятти) одержал победу над норвежским «Глассверкетом» со счетом 32:21 в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка EHF.
В турнирной таблице группы D «Лада» занимает третье место, одержав в двух матчах одну победу. «Глассверкет» идет на последней, четвертой позиции.
В следующем матче «Лада» 21 января на своей площадке примет немецкий «Метцинген», «Глассверкет» на следующий день также дома сыграет с датским НФХ. По две лучшие команды из каждой группы выходят в
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