Гандболистки «Лады» обыграли «Глассверкет» в матче Кубка EHF

В турнирной таблице группы D «Лада» занимает третье место, одержав в двух матчах одну победу. «Глассверкет» идет на последней, четвертой позиции.

В следующем матче «Лада» 21 января на своей площадке примет немецкий «Метцинген», «Глассверкет» на следующий день также дома сыграет с датским НФХ. По две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.