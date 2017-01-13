Белорусские гандболисты проиграли чилийцам в первом матче чемпионата мира

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Сегодня в Руане в первом туре соревнований предварительной группы В белорусы встречались с командой Чили и уступили со счетом 28:32 (14:14). В составе сборной Беларуси мячи забросили: Королек — 10, Кулеш — 7, Шилович, Подшивалов — по 3, Рутенко, Бровко — по 2, Пуховский — 1.

Позже в этой группе состоятся еще два поединка: Германия — Венгрия и Саудовская Аравия — Хорватия. Свой второй матч предварительного этапа подопечные Юрия Шевцова проведут 15 января со сборной Саудовской Аравии.