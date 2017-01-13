Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28420743/
13 января 2017, 18:18 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Белорусские гандболисты проиграли чилийцам в первом матче чемпионата мира

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси неудачно стартовали на чемпионате мира во Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Руане в первом туре соревнований предварительной группы В белорусы встречались с командой Чили и уступили со счетом 28:32 (14:14). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сегодня в Руане в первом туре соревнований предварительной группы В белорусы встречались с командой Чили и уступили со счетом 28:32 (14:14). В составе сборной Беларуси мячи забросили: Королек — 10, Кулеш — 7, Шилович, Подшивалов — по 3, Рутенко, Бровко — по 2, Пуховский — 1.

Позже в этой группе состоятся еще два поединка: Германия — Венгрия и Саудовская Аравия — Хорватия. Свой второй матч предварительного этапа подопечные Юрия Шевцова проведут 15 января со сборной Саудовской Аравии.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2017 для всех знаков зодиака

В Гомеле украли урну с пожертвованиями для больного ребенка