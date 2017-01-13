От Сантьяго до Будапешта. С кем белорусы будут бороться за выход в плей-офф

ЧИЛИ

Матч: 13 января. Начало — в 16.00.



Встреча. Единственный в истории матч между сборными Беларуси и Чили состоялся на мировом форуме два года назад. Игра в Дохе ненадолго осушила на болельщицких глазах слезы, без которых наблюдать за игрой белорусов тем январем было невозможно. Команда Шевцова в третьем туре группы уверенно обыграла еще более депрессивных «красных», выведя из комы нашу надежду на выход в плей-офф. Увы, век той надежды был весьма краток: победа над чилийцами так и осталась единственным слабым огоньком в конце бескрайнего тоннеля. Наши парни отправились в поход за сомнительной ценности кубком Президента, а латиноамериканцы навострили лыжи домой, застолбив за собой предпоследнее итоговое место.



Перемены. Уже два года чилийцы вне нашего поля зрения. И за эти два года в тамошнем гандболе изменилось многое. Корень всех этих перемен, пожалуй, в смене главного тренера сборной. Фернандо Капурро, который рассорился с рядом ключевых гандболистов, сменил чемпион мира-2005 в составе сборной Испании (правда, в качестве игрока) Матео Гарральда. Новый коуч навел мосты с местными звездами братьями Фойхтманнами и нахрапом взял серебро Панамериканского чемпионата-2016 — кстати, лучший результат в истории команды. Эрвин Фойхтманн и Эстебан Салинас, ко всему прочему, попали в топ-10 бомбардиров турнира. Последний, на пару со своим братом Родриго, и вовсе угодил в символическую сборную чемпионата. В общем, первый экзамен команда Гарральды сдала на «отлично».



Лидеры. Надежды всех чилийских любителей гандбола связаны, прежде всего, с пятью игроками. Интересно, что у них на пятерых лишь две фамилии: три брата Фойхтманна, вернувшиеся в сборную после увольнения Капурро, да братья Салинасы. Родриго, напомню, на форуме в Катаре стал четвертым в рейтинге бомбардиров. В этот раз у опасного полусреднего «Шартра» будет куда больше мастеровитых помощников.



Есть и потеря, причем серьезная: чилийцы не досчитались своего капитана Марко Онето. Бывший партнер Сергея Рутенко по «Барселоне», победитель Лиги чемпионов-2011 не успел восстановить поврежденное колено.



Подготовка. Маршрут для подготовки к чемпионату мира южане выбрали довольно любопытный. Пока белорусы сражались на Кубке Рижской думы, да праздновали Рождество, проводя спарринги с соседями в Москве, чилийцы проверяли на прочность клубы польской «экстраклясы». «Красные» последовательно справились с «Хробрым» из Глогува (44:30) и «Сталью» из Мелеца (29:28), а в заключительном матче турне разошлись миром с аутсайдером польского чемпионата «Заглембе» (28:28). В понедельник в Мальме чилийцы получили полную кошелку от сборной Швеции — 21:38.



Цитата. Харальд Фойхманн еще в декабре рассказал о задачах, которые стоят перед его командой на чемпионате мира.

Цитата Все хотят побеждать. Тренер уже отметил, насколько важно для нас обыграть сборную Беларуси в первом матче. Эта команда — самая слабая из европейских дружин в нашей группе. В последнем туре мы встретимся со сборной Саудовской Аравии. Если мы обыграем белорусов, то получим шанс побороться за выход в плей-офф. Ведь цель состоит в том, чтобы быть в четверке лучших команд группы.



Впрочем, чилийская пресса осторожно надеется на выполнение задачи-минимум — добыть первую в истории сборной победу на групповом этапе чемпионата мира.



САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Матч: 15 января. Начало — в 22.45.



Встреча. С саудитами мы тоже играли лишь однажды. Разумеется, на чемпионате мира. Четыре года назад. Тогда белорусы поспорили с азиатами за путевку в плей-офф. И вышли из боя со щитом — 33:15. Сразу пятеро игроков из нынешней обоймы Шевцова ковали победу в Сарагосе — Бровко, Шилович, Баранов, Титов и Рутенко-младший. Впрочем, команду такого класса нужно побеждать и не вспоминая сшибки четырехлетней давности.



Квалификация. Право выступать на чемпионате мира саудиты добыли на азиатском континентальном первенстве. Не то чтобы уверенно. Да, «сыны пустыни» вышли из группы лишь с одним поражением в пассиве, но плей-офф сложился неудачно. В полуфинале команда, которой руководит олимпийский чемпион из Хорватии Ненад Кляич, проиграла катарцам, а в матче за бронзу уступила японцам. Аравийцам повезло, что четвертое место в этот раз оказалось проходным: победившие на чемпионате Азии катарцы уже владели путевкой на «мир» как вице-чемпионы домашнего форума.



Подготовка. Теплолюбивые «сыны пустыни» перед чемпионатом мира две недели провели на Балканах. Там они приняли участие в трех спаррингах: перед Новым годом саудиты были разгромлены словенцами (18:31), а в начале января подопечные Кляича потерпели два поражения от боснийцев (22:28, 35:36).



Шансы. На бумаге сборная Саудовской Аравии выглядит абсолютным аутсайдером группы. Не верят в эту команду и букмекеры. Правда, руководитель местной федерации гандбола надеется, что помолодевшая команда (в ростере саудитов сразу трое игроков 1997 года рождения) сможет дать бой белорусам и чилийцам. А заголовок одной из новостей на сайте федерации (который, в отличие от чилийского «собрата» обновляется каждый день) гласит: «Молодые игроки готовы достичь исторического результата». Что же, недооценивать эту команду в любом случае не стоит.



ХОРВАТИЯ

Матч: 16 января. Начало — в 22.45.



Встреча. Естественно, сборная Беларуси пересекалась с хорватами куда чаще, чем с оппонентами с других континентов. Если быть точным, 13 раз. Причем победить балканцев нам никак не удается. Хотя белорусы порой выдавали мощные и эффектные отрезки. Вспомните хотя бы матч на самом старте прошлогоднего чемпионата Европы! Команда Шевцова провела отличный первый тайм, а Вячеслав Солдатенко своей великолепной игрой вынудил организаторов форума подготовить специальный именной ролик с хайлайтами. Шутка ли, 38% надежности в матче с самими хорватами!



Проблемы. Накануне мирового первенства Желько Бабич столкнулся с серьезной проблемой. Коуч не досчитался целого ряда гандболистов основы. Марко Копляр и Марино Мамич получили повреждения, Иван Слишкович подхватил вирусную инфекцию, а Иван Чупич не приехал в сборную по семейным обстоятельствам. Испытывают определенные проблемы со здоровьем и включенные в ростер Домагой Дувняк, Стипе Мандалинич, Марко Мамич и Лука Степанчич. В общем, экс-коучу БГК придется решить множество задачек со звездочками. И не будем делать вид, что нам это не на руку.



Подготовка. Бабич не стал нагружать своих гандболистов большим количеством спаррингов. Хорваты удовлетворились участием в мини-турнире, где взяли верх над командами Туниса (35:30) и Черногории (24:22).



Задачи. Здесь уместнее дать слово самому Желько, который перед отъездом во Францию определил основные ориентиры:



Цитата Основная наша задача на данном этапе: селекция игроков для чемпионата Европы-2018, который пройдет в Хорватии. Соревновательная задача-минимум — выход в четвертьфинал. А там будет видно.



Что же, несмотря на довольно приземленные цели и определенные кадровые проблемы, хорваты остаются претендентами на высокие места. Но есть в здесь и шанс для сборной Беларуси. Которым стоит воспользоваться.



ГЕРМАНИЯ

Матч: 18 января. Начало — в 19.45.



Встреча. Девять лет не сводила судьба сборные Беларуси и Германии на топ-турнире. То был 2008 год, команда Спартака Мироновича впервые за долгое время пробилась на чемпионат Европы. И в первом же матче нашей сборной противостояли действующие чемпионы мира. Братья Климовцы по разные стороны «баррикад», Сергей Горбок еще в форме сборной Беларуси и 21-летний Борис Пуховский, отгрузивший грозным немцам 10 (!) мячей. Таким выдался первый после долгого отсутствия белорусский поединок в элите. Табло вполне ожидаемо зафиксировало наше поражение — 26:34. Из того состава сборной Беларуси в среду на площадку смогут выйти Иван Бровко, Александр Титов и, конечно, Борис Пуховский.



Подготовка. Накануне чемпионата мира во Франции немцы провели два товарищеских матча — и в обоих одержали уверенные виктории. 3 января перед чемпионами континента капитулировали наши добрые знакомые румыны — 21:30, а спустя шесть дней наши будущие соперники разгромили австрийцев — 33:16.



Амбиции. Конечно же немцы приехали во Францию за третьим золотом. Иного мнения и быть не может. Ростер «бундесманшафт» — это настоящее звездное небо. Сразу трое из основы сборной Германии попали в символическую команду прошлого года: Андреас Вольфф, Уве Генсхаймер и Тобиас Райхманн. Левый крайний «ПСЖ» и вовсе остановился в шаге от звания лучшего гандболиста мира — Уве уступил лишь Миккелю Хансену. И это лишь часть невероятного потенциала «плохих парней». В общем, все у бундестим в шоколаде. Осталось лишь подтвердить свое реноме на французской площадке. А вообще команда, по словам Боба Хеннинга, нацелена на золото Игр в Токио.



…Буквально накануне старта чемпионата горе случилось в семье капитана сборной Германии: у Уве Генсхаймера внезапно умер отец. Гандболист уже вернулся в стан сборной и заверил, что поможет своей команде в ближайших матчах.



Цитата. Наставник немцев Дагур Сигурдссон предостерег немецких журналистов от недооценки белорусов.



Цитата Белорусы способны обыграть любую команду в нашей группе. Они победили исландцев на чемпионате Европы — это показывает, насколько они хороши.



ВЕНГРИЯ

Матч: 20 января. Начало — в 22.45.



На закуску — венгры. Впрочем, этот матч при определенных турнирных раскладах может стать и основным блюдом.

Мадьяры пережили не самые приятные времена. Команда пропустила прошлый чемпионат мира в Катаре, Игры в Рио, а на Евро-2016 дружина тогда еще Таланта Дуйшебаева финишировала лишь двенадцатой — позади белорусов. Назревшее кадровое решение было принято, и Дуйшебаева сменил рулевой «Веспрема» Хавьер Сабате. Дела, вроде бы, пошли в гору: венгры победили сербов в отборе на ЧМ-2017, да и квалификацию Евро-2018 начали за здравие — с двух побед.



Сабате прилично нагрузил свою команду спаррингами перед чемпионатом. Мадьяры провели пять товарищеских встреч, одержав четыре победы — над словаками, чехами, исландцами и египтянами — и потерпев поражение от датчан.



Так что венгры, ведомые неувядаемым Ласло Надем, приехали во Францию, чтобы быть субъектом, а не объектом. Но это точно не тот соперник, которого нам стоит бояться. С венграми нужно играть.