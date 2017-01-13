Сборная Норвегии стартовала на ЧМ по гандболу с победы над поляками
12 января на стартовавшем во Франции чемпионате мира по гандболу было сыграно пять матчей.
В частности, в группе A мужская сборная России победила японцев со счётом 39:29.
В другом матче этой группы норвежцы нанесли поражение полякам со счётом 22:20.
В группе B словенцы разгромили команду Анголы — 42:25, македонцы оказались сильнее сборной Туниса — 34:30, а испанцы обыграли исландцев — 27:21.
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