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13 января 2017, 10:20 | Игровые: Гандбол | Чемпионат.com

Сборная Норвегии стартовала на ЧМ по гандболу с победы над поляками

12 января на стартовавшем во Франции чемпионате мира по гандболу было сыграно пять матчей.

В частности, в группе A мужская сборная России победила японцев со счётом 39:29.

В другом матче этой группы норвежцы нанесли поражение полякам со счётом 22:20.

В группе B словенцы разгромили команду Анголы — 42:25, македонцы оказались сильнее сборной Туниса — 34:30, а испанцы обыграли исландцев — 27:21.
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