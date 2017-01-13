Гандболисты сборной Беларуси стартуют на ЧМ матчем с чилийцами

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В Руане в поединке первого тура предварительной группы С подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Чили (начало в 16.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Два года назад на мировом первенстве в Катаре белорусы впервые встречались с чилийцами и добились уверенной победы со счетом 34:23.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии чемпионата мира. В 1995 году в Исландии под началом легендарного Спартака Мироновича они заняли 9-е место, в Испании-2013 под руководством Юрия Шевцова финишировали на 15-м месте, в Катаре-2015 оказались на 18-й позиции среди 24 участников. Чемпионом мира в 2015 году стала сборная Франции, победившая в решающем поединке хозяев турнира катарцев со счетом 25:22. В игре за бронзовые медали польские гандболисты обыграли в дополнительное время испанскую сборную — 29:28. Сегодня в группе С состоятся еще два матча: Германия — Венгрия, Хорватия — Саудовская Аравия.

Стартовые встречи пройдут сегодня в группе D: Катар — Египет, Швеция — Бахрейн, Дания — Аргентина.

Еще в двух секстетах соревнования уже начались:

А — Франция — Бразилия — 31:16, Россия — Япония — 39:29, Норвегия — Польша — 22:20.

В — Словения — Ангола — 42:25, Македония — Тунис — 34:30, Испания — Исландия — 27:21.

После завершения первого раунда планетарного форума в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.