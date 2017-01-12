Разминка боем в «группе смерти»

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Главный тренер Дмитрий Торгованов накануне старта турнира сказал, что России досталась одна из самых сложных групп из возможных. С этим сложно спорить. Однако о тотальном невезении говорить не приходится: волею жребия первым соперником нашей команды во Франции стала Япония — явный аутсайдер нашего сикстета. Благодаря этому Тимур Дибиров и Ко получили возможность плавно вкатиться в турнир, еще раз в боевом режиме проверить связки и почувствовать зал и атмосферу в Нанте, где нам и предстоит провести все матчи группового этапа.

Зато совсем не подфартило бразильцам. Действующим чемпионам Панамериканских игр выпало начинать против хозяев турнира и сверхмотивированные французы в матче-открытии в Париже при 15 тысячах своих зрителей просто разнесли соперников — 31:16. Таких болезненных щелчков по носу южноамериканцы не получали очень давно. И как быстро они теперь сумеют прийти в себя неизвестно.

А вот об уровне Японии наглядно говорит тот факт, что последний раз на Олимпийских играх они участвовали в Сеуле-1988. Даже в своей части света они мало на кого наводят ужас. Так на последнем чемпионате Азии японцы стали третьими, что было признанно успехом. Некоторые шутят, что они приехали во Францию для набора опыта. Причем не игрового, а организаторского — дело в том, что через два года в стране восходящего спорта пройдет женский чемпионат мира.

Если же говорить серьезно, то в Японии спорт сейчас на подъеме. Следующая летняя Олимпиада пройдет в Токио и хозяева упасть в грязь лицом на ней не намерены. Касается это, конечно, и гандбола. Так мужскую сборную сейчас тренирует Антонио Карлос Ортега — известный испанец, который будучи игроком выигрывал Лигу чемпионов и выступал за свою национальную сборную на Играх-2004 в Афинах. Сейчас он пытается построить симпатичную игру японцам.

РАССЛАБИЛО ЛЕГКОЕ НАЧАЛО

Начало ожидаемо осталось за Россией. Реактивный Тимур Дибиров перехватил мяч и сам же результативно завершил комбинацию нашей команды. Заряженными на борьбу были и его партнеры. Японцы забили свой первый мяч только на пятой минуте. К тому моменту счет был уже 5:1. А вскоре Даниил Шишкарев забил и еще один.6:1.

После этого команда Торгованова и Воронина, видимо, немного расслабилась. Слишком уж легко все получалось. А соперник тем временем пришел в себя. И если в атаке у нас по-прежнему получалось многое, то российскую защиту японцы раз за разом стали продавливать.

Когда счет сократился до «плюс» трех — 12:9 стало немного тревожно. Ведь по-хорошему, он должен был расти до комфортных 7−8 мячей — а потом можно было бы играть в свое удовольствие, сохраняя разницу. Однако скоростные атаки японцев оказались эффективным оружием против российской обороны.

Особенно усердствовал 27-летний Хироки Шида, который по итогам первого тайма реализовал шесть бросков из шести.

ЯПОНЦЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ТЕМПОМ И ЭМОЦИЯМИ.

Начало второго тайма и вовсе стало холодным душем для России. После удаления Павла Атьмана японцы сократили отставание до двух мячей, а потом и вовсе до одного — 23:22.

Эмоциональный перевес был целиком и полностью на стороне азиатской команды. Однако близость сенсационного успеха сыграла с ней злую шутку — желание перевесило возможности. «Горячие японцы» всей командой побежали в атаку, стремясь поскорее сделать счет равным. В защите у них при этом творился настоящий хаос. Какое-то время за счет огромного желания и сумасшедшего темпа команда Ортеги держалась, однако вскоре у нее банально закончились силы.

А россияне, наконец, осознали всю серьезность ситуации. Команда, наконец, стала играть строже в защите, начали получаться быстрые отрывы, поймал кураж вышедший на замену вратарь Вадим Богданов. Все постепенно вставало на свои места. 27:24, 30:24, 33:26….

Торгованов со спокойной душой выпускал малоопытных ребят, те пробовали красивые комбинации, забивали дебютные мячи за сборную. В общем, концовка получилась именно такой, какую тренерский штаб себе и представлял. Тем не менее, некоторые отрезки игры и особенно начало второго тайма показали, что нашей команде еще предстоит сыгрываться — особенно в защите — прямо по ходу турнира. В общем-то, это неудивительно — из 18 игроков сборной России сразу 11 играет в разных клубах.

В этой связи можно еще раз поблагодарить жребий за Японию на старте турнира. Все следующие матчи будут гораздо тяжелее. Уже в субботу нашей команде предстоит важнейшая с точки зрения дальнейших турнирных перспектив игра с полуфиналистами последнего чемпионата Европы — норвежцами.

ЯПОНИЯ — РОССИЯ — 29:39 (15:18,14:21)

Россия: Киреев, Богданов, Киселев, Ковалев (4), Шишкарев (6), Шельменко (4), Атьман (6), Шкуринский (1), Валиуллин (1), Житников (0), Горбок (5), Калараш (0), Черноиванов (2), Чипурин (4), Сорока (0), Дибиров (6).