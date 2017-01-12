Шишкарев: Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за первый матч на ЧМ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча в Нанте завершилась победой россиян со счетом 39:29.

«Хотел бы похвалить команду за тактические действия и малое количество потерь, — сказал он. — Голкипер Вадим Богданов провел шикарный матч, похвалю и однофамильца Даниила Шишкарева. У сборной Японии была достаточно неудобная тактика, но наша команда показала свою готовность, это вызывает уважение. Следующий соперник тоже будет достаточно сложный, но я поздравляю всех с почином».