Шишкарев: Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за первый матч на ЧМ
НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за игру в стартовом матче чемпионата мира против команды Японии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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Встреча в Нанте завершилась победой россиян со счетом 39:29.
«Хотел бы похвалить команду за тактические действия и малое количество потерь, — сказал он. — Голкипер Вадим Богданов провел шикарный матч, похвалю и однофамильца Даниила Шишкарева. У сборной Японии была достаточно неудобная тактика, но наша команда показала свою готовность, это вызывает уважение. Следующий соперник тоже будет достаточно сложный, но я поздравляю всех с почином».
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