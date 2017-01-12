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12 января 2017, 22:53 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Шишкарев: Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за первый матч на ЧМ

НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за игру в стартовом матче чемпионата мира против команды Японии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Президент Федерации гандбола России заявил что голкипер Вадим Богданов провел шикарную встречу. Увеличить
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Встреча в Нанте завершилась победой россиян со счетом 39:29.

«Хотел бы похвалить команду за тактические действия и малое количество потерь, — сказал он. — Голкипер Вадим Богданов провел шикарный матч, похвалю и однофамильца Даниила Шишкарева. У сборной Японии была достаточно неудобная тактика, но наша команда показала свою готовность, это вызывает уважение. Следующий соперник тоже будет достаточно сложный, но я поздравляю всех с почином».
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Более девяти тысяч зрителей посетили стартовый матч сборной России на ЧМ по гандболу

НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Более девяти тысяч зрителей посетили стартовый матч сборной России на чемпионате мира по гандболу против команды Японии. Встреча, состоявшаяся в Нанте, завершилась победой россиян со счетом 39:29.
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