Более девяти тысяч зрителей посетили стартовый матч сборной России на ЧМ по гандболу
НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Более девяти тысяч зрителей посетили стартовый матч сборной России на чемпионате мира по гандболу против команды Японии. Встреча, состоявшаяся в Нанте, завершилась победой россиян со счетом 39:29.
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Зал Экспоцентра в Нанте вмещает 10800 зрителей.
Во втором туре мирового первенства российские гандболисты 14 января сыграют с норвежцами.
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