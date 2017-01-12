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12 января 2017, 22:58 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Более девяти тысяч зрителей посетили стартовый матч сборной России на ЧМ по гандболу

НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Более девяти тысяч зрителей посетили стартовый матч сборной России на чемпионате мира по гандболу против команды Японии. Встреча, состоявшаяся в Нанте, завершилась победой россиян со счетом 39:29.

Встреча прошедшая в Нанте завершилась победой россиян над японцами со счетом 39:29. Увеличить
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Зал Экспоцентра в Нанте вмещает 10800 зрителей.

Во втором туре мирового первенства российские гандболисты 14 января сыграют с норвежцами.
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Шишкарев: Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за первый матч на ЧМ

НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Гандболисты сборной России заслуживают похвалы за игру в стартовом матче чемпионата мира против команды Японии. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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