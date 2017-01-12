Дибиров: Стартовый матч сборной РФ по гандболу на ЧМ с японцами получился тяжелым

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Встреча, состоявшаяся в Нанте в четверг, завершилась победой подопечных Дмитрия Торгованова со счетом 39:29. Игроком матча в составе сборной России был признан Павел Атьман.

«Очень тяжелый соперник, мы ожидали такой игры, — сказал он. — Стиль, под который тяжело подстроится, и я рад, что мы выиграли такой тяжелый матч».

Во втором туре мирового первенства российские гандболисты 14 января сыграют с норвежцами.

«Норвежцы — это будет совсем другой уровень, про них не нужно много говорить, и, наверное, хорошо, что мы провели такой первый матч. Мы отдаем себе отчет, что на чемпионате мира все матчи будут сложными», — подчеркнул капитан российской команды.