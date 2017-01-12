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12 января 2017, 21:35 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Российские гандболисты стартовали с победы над сборной Японии на ЧМ во Франции

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт. Сборная России по гандболу обыграла команду Японии в своем стартовом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции.

Сборная России по гандболу обыграла команду Японии в своем стартовом матче группового этапа чемпионата мира который проходит во Франции. Увеличить
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Встреча группы А, которая прошла в четверг в Нанте, завершилась победой россиян со счетом 39:29.

В следующем матче сборная России 14 января сыграет с командой Норвегии. Японцы на день ранее встретятся с хозяевами турнира французами.
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