Российские гандболисты стартовали с победы над сборной Японии на ЧМ во Франции
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Сборная России по гандболу обыграла команду Японии в своем стартовом матче группового этапа чемпионата мира, который проходит во Франции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча группы А, которая прошла в четверг в Нанте, завершилась победой россиян со счетом 39:29.
В следующем матче сборная России 14 января сыграет с командой Норвегии. Японцы на день ранее встретятся с хозяевами турнира французами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter