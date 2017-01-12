Во Франции усилены меры безопасности на чемпионате мира по гандболу

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«Меры безопасности усилены в связи с тем, что чемпионат мира — мероприятие повышенного интереса», — сообщил ТАСС представитель оргкомитета турнира.

В аэропортах городов-организаторов мирового первенства самым тщательным образом проводится досмотр прибывающих лиц. Также в городах увеличено число сотрудников полиции, а также армейских подразделений и специальных служб для усиления охраны порядка.

Мировое первенство проводится с 11 по 29 января в восьми городах Франции: Париже, Лилле, Нанте, Альбервиле, Руане, Монпелье, Метце и Бресте.

Сборная России в четверг проведет свой стартовый матч турнира против команды Японии. Начало — в 19:45 мск.