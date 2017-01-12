Во Франции усилены меры безопасности на чемпионате мира по гандболу
НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Во Франции значительно усилены меры безопасности на время проведения чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.
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Видимо, что-то случилось...
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«Меры безопасности усилены в связи с тем, что чемпионат мира — мероприятие повышенного интереса», — сообщил ТАСС представитель оргкомитета турнира.
В аэропортах
Мировое первенство проводится с 11 по 29 января в восьми городах Франции: Париже, Лилле, Нанте, Альбервиле, Руане, Монпелье, Метце и Бресте.
Сборная России в четверг проведет свой стартовый матч турнира против команды Японии. Начало — в 19:45 мск.
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