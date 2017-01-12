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12 января 2017, 19:42 | Игровые: Гандбол | ТАСС

Во Франции усилены меры безопасности на чемпионате мира по гандболу

НАНТ /Франция/, 12 января. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Во Франции значительно усилены меры безопасности на время проведения чемпионата мира по гандболу среди мужских команд.

В аэропортах <nobr>городов-организаторов</nobr> турнира самым тщательным образом проводится досмотр а также увеличено число сотрудников полиции. Увеличить
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«Меры безопасности усилены в связи с тем, что чемпионат мира — мероприятие повышенного интереса», — сообщил ТАСС представитель оргкомитета турнира.

В аэропортах городов-организаторов мирового первенства самым тщательным образом проводится досмотр прибывающих лиц. Также в городах увеличено число сотрудников полиции, а также армейских подразделений и специальных служб для усиления охраны порядка.

Мировое первенство проводится с 11 по 29 января в восьми городах Франции: Париже, Лилле, Нанте, Альбервиле, Руане, Монпелье, Метце и Бресте.

Сборная России в четверг проведет свой стартовый матч турнира против команды Японии. Начало — в 19:45 мск.
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НАНТ /Франция/, 12 января. /ТАСС/. В мужской сборной России по гандболу нет травмированных игроков в преддверии стартового матча чемпионата мира во Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.
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