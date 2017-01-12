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12 января 2017, 16:30 | Игровые: Гандбол | ТАСС

В сборной России перед стартом ЧМ травмированных гандболистов нет

НАНТ /Франция/, 12 января. /ТАСС/. В мужской сборной России по гандболу нет травмированных игроков в преддверии стартового матча чемпионата мира во Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Первую встречу россиянине проведу против команды Японии в Нанте. Начало — в 19:45 мск.

«Все 19 человек тренировались перед игрой с Японией. Все готовы сыграть в стартовом матче», — сообщили в пресс- службе.
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