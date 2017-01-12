Гандбол. Сергей Рутенко: моя совесть чиста. И сборной, и клубам отдал себя на сто процентов

Владимир Коноплев:



— Владимир Николаевич, пытались ли сохранить Рутенко в гандболе?

— В первую очередь хочу сказать спасибо Сергею. Неоднократно признавался: Шевцов и Рутенко — эти двое вывели сборную на новый уровень. Когда приходил в гандбол, не был в курсе, что у нас есть такой человек. Прошел небольшой промежуток времени — и узнал. Благодарю нашего президента и главу Международной федерации Хасана Мустафу. Он лично принял участие, чтобы Сергей вновь оказался в Беларуси. Хотя ему предлагали лучшие условия в Словении и Испании. За пределами площадки Рутенко — очень скромный. А для сборной, конечно, — большая потеря. Он не просто игрок, а старший товарищ, словом поддерживавший партнеров и настраивавший их на соответствующую волну. Естественно, и дальше буду просить Сергея, чтобы он оставался советником. Может, в федерации ему придумаем какую-то должность. В любом случае не отпущу никуда.



Рутенко — настоящий мужчина, который не позволяет себя никому наклонить. Знаю, как ему урезали финансовые условия в Катаре, как непорядочно поступили. Впрочем, не станем сильно на этом концентрироваться: все же с этой страной у нас по другим направлениям хорошие отношения. Самое главное — Сергей все наработанное оставляет Беларуси. Думаю, государство ему в этом плане поможет. Надеюсь, он станет помогать тренерскому штабу в выполнении главной задачи: чтобы сборная попала на следующие Олимпийские игры.

Я был только за, чтобы он продолжил карьеру. Рассчитывал, что Рутенко отдохнет пару месяцев, наберет форму, а весной-летом еще поможет сборной в отборе к следующему чемпионату Европы. Это человек, которого знает весь мир. Нет гандболиста с именем, который бы не был партнером Сергея или против которого бы он не играл. И со всеми он остался в хороших отношениях.



Летом планируем провести игру на «Минск-Арене», где с одной стороны будет сборная Беларуси, а с другой — сборная мира. И это не столько для Сергея, чья скромность известна, сколько для популяризации гандбола вообще.



Насколько важен был Рутенко, можно увидеть хотя бы по тому, скольких игроков на его позиции взял Шевцов во Францию: Кулеш, Гайдученко, Шинкель. Всегда можно было рассчитывать, что Сергей забросит десять мячей. Если он норму не выполнял, команда как правило проигрывала.

Сергей Рутенко:



— Мне поступило предложение из клуба «Аль-Кияда». Приехал в Катар, тренировался с командой две недели. Все взятые на себя обязательства выполнил. Была предварительная договоренность, но, когда дело дошло до подписания, тамошнее руководство решило пересмотреть финансовые условия. Я их не принял и вернулся домой.

— Ситуация напомнила предыдущую с «Лехвией»?

— Кое-какие параллели можно провести. Думал, там извлекли какой-то урок и уже перестанут поступать подобным образом. Впрочем, принял все, как данность. Из-за случившегося не зол и не расстроен. Как получилось, так получилось.

— Кроме Катара, были еще варианты продолжения карьеры?

— Уже рассказывал: они выглядели так, будто руководители, которые на меня выходили, думали, что Рутенко сидит дома, ничем не занимается и обязательно ухватится. Просил, чтобы с такими предложениями не обращались. А их было более десятка. Увы, все одинаковые: ни с кем не смог договориться.

— «Аль-Кияда» заинтересовала деньгами?

— Скажем так, интерес был двойственный. Естественно, не мог не рассматривать финансовую составляющую. И, кстати, в силу предыдущего неудачного опыта в Катар не хотел ехать. Однако расположило, что там тренирует Борис Денич, а еще играет Шарич, который был моим партнером по «Барселоне». В общем, подкупил круг людей, коллектив, в который было бы проще влиться. Во многом заслуга Денича в том, что я полетел в Катар. И ему потом было очень неловко. С Борисом состоялся душевный разговор. Он расстроился, извинялся. Но я его поблагодарил, ведь человек ни в чем не виноват. Лишь хотел, чтобы я продолжил карьеру.

— Что теперь?

— Собрал пресс-конференцию именно затем, чтобы сообщить о завершении профессиональной карьеры. Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к моему становлению. Страну за то, что дала такую возможность, президента, делающего много для спорта и гандбола — в частности. Первого тренера Репкина Бориса Владимировича. Медицинских сотрудников — они многое сделали для моего спортивного долголетия; Институт травматологии. Свою супругу, родных и близких. Они были надежным тылом. Федерацию в лице Владимира Коноплева, который сделал многое ради моего возвращения на родину. Клубы, где довелось поиграть. Также хочу пожелать нашему гандболу развития, процветания и всего наилучшего. Извиняюсь, если кого-то упустил. Благодарю всех и каждого, от первого до последнего человека. Вчера думал, написать речь на бумаге или сказать все самому. В итоге остановился на втором варианте, Так, наверное, человечнее, идет от сердца.

— Где себя видишь после окончания карьеры?

— Уже поступали вопросы насчет тренерства. Не хочу загадывать в далекое будущее. Это было бы очень тяжело. Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе. Тот проект, которым сейчас занимаюсь, не связан со спортом. Тем не менее заверяю: никого не забуду. Буду поддерживать хорошие отношения с федерацией, контактировать с национальной командой и игроками. В том или ином качестве, надеюсь, будем регулярно встречаться и радоваться совместным успехам.

— Откроете тайну, что за проект?

— Он еще не запущен. Суеверным себя не назову, однако пока все-таки не хочу разглашать. Плюс есть кое-какие обязательства перед партнерами. Думаю, через полгода, если к данному вопросу сохранится интерес, непременно поделюсь деталями.

— Это бизнес?

— Да. Мне все же надо думать о том, как буду кормить семью.

— Обычно такого рода мероприятия проходят с комком у горла. Ты же на удивление спокоен. Решение созрело давно?

— Жена не верила. Все спрашивала, убежден ли я, что настроен серьезно. На самом деле у меня был один партнер, который в раздевалке плакал и после побед, и после поражений. То от расстройства, то от радости. Я лично не очень понимаю такие эмоции. Безусловно, мне не все равно. Да, возможно, выгляжу спокойно, но над этим решением думал долго. Рассматриваю его, как новую страницу в жизни. То дело, которым сейчас увлекся, не упало с неба. Долго к нему готовился, шла планомерная работа. Поэтому сейчас все проще эмоционально переносить. Не я первый — не я последний, кто завершает карьеру. Важно, что моя совесть чиста, ведь больше, чем на сто процентов, отдал себя и сборной, и клубам. Всем честно смотрю в глаза. Везде старался, выполнял обещания. Вероятно, это и позволяет сейчас общаться спокойно.

— Что ждет нашу команду без Рутенко на чемпионате мира?

— Ребята искренне желаю удачи, чтобы не преследовали травмы. Ну, а предполагать результат не хочется. Знаете, на протяжении карьеры никогда не отличался точностью в прогнозах. Могу лишь заметить, что ребята из сборной выросли, сейчас у них гораздо больше смелости, Ума и запала. Парни талантливые и перспективные. Зависит лишь, как они разовьют собственные физические данные. А они, поверьте, у многих лучше, чем были у меня.

— Если оглядываться на карьеру, какими ее вехами станешь особенно гордиться?

— Они, конечно, есть, как у каждого человека. Не думаю, что интересно будет перечислять все. Доволен, что не приходилось каждый год менять клубы. Но каждый, где провел время, оставил светлые воспоминания. Буду их с теплотой хранить. Особое место занимает медаль молодежного чемпионата Европы с Беларусью.

— Все ли удалось осуществить в гандболе или осталось нечто нереализованное?

— Хотелось бы добиться больших успехов со сборной. Но такова судьба. Сделал все, что мог. В своем время были варианты о смене гражданства, переманивали, давили на то обстоятельство, что в моей копилке нет наград взрослого уровня со сборной. Однако для меня это не самое главное. Поэтому с удовольствием вернулся домой. И поступил бы так же, отмотай мы ситуацию с тем выбором сейчас.

— Какая причина все же стала главной, предопределившей решение о завершении карьеры?

— Были проблемы со здоровьем, но не глобальные. Усталости от гандбола не было, а от многочисленных предложений, когда клубные функционеры, видевшие матчей меньше, чем я провел, пытались меня в чем-то убеждать и учить. Такое ощущение… Говоришь людям правду, а они воспринимаюь это, как попытки к торгу. Надоела неразбериха. Понимал, что время играет против меня, становлюсь старше, а это плосов не прибавляет. Словом, одной причины нет, сработал комплекс факторов.

Ты уже полгода без системной тренировочной работы.

— Чем-то компенсируешь?

— На эту тему разговаривали с Ваней Бровко. Говорю ему, мол, встаю с кровати и наконец-то хожу нормально. А то супруга с утра постоянно шутила, что я как пингвин все приседаю, разгибаюсь. Отдаю отчет: долго в такой форме не буду. Надо вести активный образ жизни. Мне всегда импонировала борьба. Ведь и в гандбол оттуда попал. Возможно, найду время, чтобы заняться ей на любительском уровне.

— Теперь Ваню соблазнишь…

— Ха, вот поэтому и не хотел отвечать на этот вопрос.

— На чьей стороне, помимо белорусов, будут ваши симпатии на чемпионате мира?

— Буду болеть только за наших. Да, во многих командах есть хорошие друзья. Но как за коллектив не могу ни за кого другого переживать.

— Кого из бывших партнеров хотели бы видеть на прощальном матче?

— Разговаривали на этот счет с Коноплевым и предварительно — с менеджерами, которые знают, как проводятся такие мероприятия. Будем связываться с ЕГФ, Как все получится, затрудняюсь сказать. Но мне было бы приятно, если бы откликнулись и приехали пенсионеры. Те ребята, друзья, игравшие со мной. Подумал над фамилиями — получилось порядка двадцати человек. В частности Масип, Балич, Метличич. Понятно, у каждого свои планы, не хочется быть голословным. И все-таки надеюсь….

— Жить планируете в Беларуси?