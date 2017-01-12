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https://sport.mail.ru/news/handball/28404440/
12 января 2017, 14:24 | Игровые: Гандбол | БЕЛТА

Гандболист Сергей Рутенко объявил о завершении карьеры

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из ведущих белорусских игроков Сергей Рутенко объявил сегодня журналистам о завершении карьеры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лучших игроков мирового гандбола принял решение сосредоточиться на проекте который не связан со спортом. Увеличить
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Один из лучших игроков мирового гандбола принял решение сосредоточиться на проекте, который не связан со спортом. «Если мой опыт будет востребован в гандболе, с удовольствием им поделюсь. Сейчас займусь проектом, который не связан со спортом. Планирую поддерживать хорошие отношения с федерацией, национальной сборной», — отметил Сергей Рутенко.

Первый серьезный успех к игроку пришел в 2000 году, когда в составе юниорской сборной завоевал серебряные медали чемпионата Европы. Далее Сергей Рутенко продолжил карьеру в клубах Словении («Горенье» и «Целе»), затем переехал в Испанию, где выступал за «Сьюдад Реаль» и «Барселону». Белорусский гандболист шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, а в 2013 году был признан лучшим левым полусредним мира.

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