Гандболист Сергей Рутенко объявил о завершении карьеры

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Один из лучших игроков мирового гандбола принял решение сосредоточиться на проекте, который не связан со спортом. «Если мой опыт будет востребован в гандболе, с удовольствием им поделюсь. Сейчас займусь проектом, который не связан со спортом. Планирую поддерживать хорошие отношения с федерацией, национальной сборной», — отметил Сергей Рутенко.

Первый серьезный успех к игроку пришел в 2000 году, когда в составе юниорской сборной завоевал серебряные медали чемпионата Европы. Далее Сергей Рутенко продолжил карьеру в клубах Словении («Горенье» и «Целе»), затем переехал в Испанию, где выступал за «Сьюдад Реаль» и «Барселону». Белорусский гандболист шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, а в 2013 году был признан лучшим левым полусредним мира.