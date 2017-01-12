Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28402967/
12 января 2017, 12:52 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Сергей Рутенко: Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе

Завершивший карьеру белорус Сергей Рутенко рассказал, что на данный момент не планирует оставаться в гандболе.

Завершивший карьеру белорус Сергей <span class=error>Рутенко</span> рассказал что на данный момент не планирует оставаться в гандболе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Где себя видишь после окончания карьеры?

Уже поступали вопросы насчет тренерства. Не хочу загадывать в далекое будущее. Это было бы очень тяжело. Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе. Тот проект, которым сейчас занимаюсь, не связан со спортом. Тем не менее заверяю: никого не забуду. Буду поддерживать хорошие отношения с федерацией, контактировать с национальной командой и игроками. В том или ином качестве, надеюсь, будем регулярно встречаться и радоваться совместным успехам.

Откроете тайну, что за проект?

Он еще не запущен. Суеверным себя не назову, однако пока все-таки не хочу разглашать. Плюс есть кое-какие обязательства перед партнерами. Думаю, через полгода, если к данному вопросу сохранится интерес, непременно поделюсь деталями.

Это бизнес?

Да. Мне все же надо думать о том, как буду кормить семью.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Лавров: Сборная России должна доказать на ЧМ, что мужской гандбол не умер в стране

Российские гандболисты должны доказать на чемпионате мира, что мужской гандбол не умер в России, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации гандбола России трехкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Андрей Лавров.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ