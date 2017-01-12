Сергей Рутенко: Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе

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Где себя видишь после окончания карьеры?

Уже поступали вопросы насчет тренерства. Не хочу загадывать в далекое будущее. Это было бы очень тяжело. Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе. Тот проект, которым сейчас занимаюсь, не связан со спортом. Тем не менее заверяю: никого не забуду. Буду поддерживать хорошие отношения с федерацией, контактировать с национальной командой и игроками. В том или ином качестве, надеюсь, будем регулярно встречаться и радоваться совместным успехам.

Откроете тайну, что за проект?

Он еще не запущен. Суеверным себя не назову, однако пока все-таки не хочу разглашать. Плюс есть кое-какие обязательства перед партнерами. Думаю, через полгода, если к данному вопросу сохранится интерес, непременно поделюсь деталями.

Это бизнес?

Да. Мне все же надо думать о том, как буду кормить семью.