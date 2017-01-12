Сергей Рутенко: Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе
Завершивший карьеру белорус Сергей Рутенко рассказал, что на данный момент не планирует оставаться в гандболе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Где себя видишь после окончания карьеры?
Уже поступали вопросы насчет тренерства. Не хочу загадывать в далекое будущее. Это было бы очень тяжело. Если мой опыт будет востребован, с удовольствием им поделюсь, но на данный момент не планирую оставаться в гандболе. Тот проект, которым сейчас занимаюсь, не связан со спортом. Тем не менее заверяю: никого не забуду. Буду поддерживать хорошие отношения с федерацией, контактировать с национальной командой и игроками. В том или ином качестве, надеюсь, будем регулярно встречаться и радоваться совместным успехам.
Откроете тайну, что за проект?
Он еще не запущен. Суеверным себя не назову, однако пока
Это бизнес?
Да. Мне все же надо думать о том, как буду кормить семью.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter