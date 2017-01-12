Лавров: Сборная России должна доказать на ЧМ, что мужской гандбол не умер в стране

Сборная России в четверг стартует на чемпионате мира во Франции матчем против команды Японии. Начало встречи в 19:45 мск. Российские гандболисты, перед которыми стоит задача пробиться в полуфинал, сыграют в группе А также с командами Франции, Польши, Бразилии и Норвегии. Четыре коллектива из шести выйдут в 1/8 финала.

«После победы женской сборной России на Олимпиаде появилась отдушина у любителей гандбола. Давно не выигрывали наши команды. Женская сборная показала, что мы можем, что наш гандбол является ведущим. Мы ждем прорыва и от мужчин. На чемпионате мира представляется отличная возможность доказать нашим ребятам, что мужской гандбол не умер в стране, он есть. Мы должны доказать это», — сказал Лавров по телефону.

По мнению собеседника агентства, команда Дмитрия Торгованова не должна испытать проблем в матче с японцами.

«Вектор развития японского гандбола меняется от мероприятия к мероприятию. Когда в 1997 году Япония впервые получила право проведения чемпионата мира, они потратились, закупили иностранных игроков и готовились усиленно года три. Сейчас ситуация схожая. Например, следующий (женский) чемпионат мира пройдет в Японии в 2019 году. И через год Олимпиада у них. Японцы приглашали в мужскую команду испанского тренера (Антонио Карлоса Ортегу), зарекомендовавшего себя в Европе. Он работал с (венгерской) командой “Веспрем”, сам играл в “Барселоне” и довольно неплохо », — рассказал Лавров.

«Стартовый матч на чемпионате мира всегда непростой, волнение сказывается. Но я уверен, что наша сборная выше классом и должна доказать это в матче с японцами», — заявил трехкратный олимпийский чемпион.