Франция-2017. Пробить потолок

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев еще в декабре объявил, что 2017 год будет у нас в стране годом мужского гандбола.

Замысел логичен и объясним. У нас яркая женская сборная, но если мужская своими результатами хотя бы примерно подтянется к ней, процесс повышения популярности и раскрутки вида спорта пойдет в разы быстрее.

Тон настроению во многом задаст уже январь. Главный старт сезона — чемпионат мира — стартовал уже вчера. Задача, которая ставится перед нашей сборной — выход в полуфинал.

Вспоминая, что россияне даже не квалифицировались на Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро, а на чемпионате мира-2015 заняли лишь 19-е место, она кажется невыполнимой. Но руководство ФГР совершенно не стесняется амбициозных планов.

ВЫЙТИ ИЗ ГРУППЫ

Осенью команда Дмитрия Торгованова и Льва Воронина провела два официальных матча — в отборе на Евро-2018. Результаты получились невыразительными. Сначала необъяснимым образом была отдана победа в домашнем матче со Словакией, а затем россияне не довели дело до двух очков в гостевой игре с Черногорией. Как итог — две ничьи вместо двух побед. И впереди два матча с крепкими шведами. Так что ситуацию команда сама себе усложнила фактически на ровном месте.

Однако в начале января наша сборная успела поднять себе настроение, уверенно победив в двух товарищеских матчах Белоруссию. Особенно порадовал не результат, а запас, с которым играла команда. При этом наши географические соседи — отнюдь не мальчики для битья. Они так же квалифицировались на чемпионат мира-2017, а в отборе на Евро-2018, в отличие от нас, уже успели одержать победу.

Несмотря на итоговую задачу быть во Франции в четверке, для начала сборной России нужно думать о первой ступеньке — преодолении группового этапа. Сделать это будет совсем не просто. С нами в сикстете — действующие чемпионы миры, хозяева турнира французы; полуфиналисты Олимпиады в Рио, бронзовые призеры ЧМ-2015 поляки; лучшая команда Америки — Бразилия; полуфиналисты Евро-2016 норвежцы; и сборная Японии.

МЕЧТЫ О ПЛЕЙ-ОФФ

Азиаты на бумаге — аутсайдеры группы. И именно поединком с ними Россия начнет сегодня выступление на чемпионате мира. Разумеется, японцев надо обыгрывать не задумываясь. А потом биться за победу в каждом матче. В 1/8 выходят сразу по четыре команды. Если вы думаете, что это слишком много и пробиться в плей-офф дело плевое, напомню, что на чемпионате мира-2015 нашей сборной сделать этого не удалось.

Но есть основания надеяться, что на этот раз столь неприятного сюрприза не произойдет. Однако в матчах на выбывание, куда команда Торгованова, хочется верить, попадет, каждая наша игра для нашей сборной будет гарантированно тяжелой. В XXI веке сборная России еще не поднималась выше пятого места на чемпионатах мира. Ни разу! С другой стороны — тем интереснее будет сделать это впервые. Пусть для этого и придется пробивать потолок.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ РОССИИ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ

12 января. 19.45. РОССИЯ — Япония

14 января. 19.45. РОССИЯ — Норвегия

16 января. 22.45. РОССИЯ — Польша

17 января. 22.45. РОССИЯ — Франция

19 января. 16.00. РОССИЯ — Бразилия.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари — Виктор Киреев («Мотор», Украина), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша)

Правые крайние — Дмитрий Ковалев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарев («Вардар», Македония)

Правые полусредние — Дмитрий Киселев («Университет-Нева»), Сергей Шельменко («Мотор», Украина); разыгрывающие — Дмитрий Житников («Висла», Плоцк), Павел Атьман (БГК им. Мешкова, Белоруссия)

Левые полусредние — Александр Шкуринский (СКИФ), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Деревень («Вардар», Македония), Сергей Горбок («ПИК Сегед», Венгрия)

Линейные — Александр Черноиванов («Чеховские медведи»), Глеб Калараш («Мотор», Украина), Михаил Чипурин («Иври», Франция)

Правые крайние — Игорь Сорока («Мотор», Украина), Тимур Дибиров («Вардар», Македония).