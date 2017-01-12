Французские гандболисты разгромили бразильцев в первом матче чемпионата мира

В стартовом поединке французы разгромили в Париже команду Бразилии со счетом 31:16 (17:7). Сегодня в предварительной группе А состоятся еще две встречи: Россия — Япония, Польша — Норвегия.

Три поединка пройдут в предварительной группе В: Словения — Ангола, Македония — Тунис, Испания — Исландия.

Белорусские гандболисты свой первый матч в группе С, которая базируется в Руане, проведут 13 января против команды Чили. Соперниками команды Юрия Шевцова будут также сборные Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).

Участники группы D начнут состязания также 13 января: Катар — Египет, Швеция — Бахрейн, Дания — Аргентина.

По итогам первого этапа планетарного форума в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.