Сборная Франции разгромила бразильцев в стартовом матче ЧМ по гандболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В следующем матче группового раунда французы 13 января сыграют против команды Японии, на следующий день бразильцы встретятся с поляками.

Сборная России под управлением Дмитрия Торгованова свой первый матч предварительного раунда в группе А проведет в четверг против японцев. Начало — 19:45 мск. 14 января россияне сыграют против команды Норвегии (19:45), 16 января — Польши (22:45), 17 января — Франции (22:45), 19 января — Бразилии (16:00).

Четыре лучшие команды группы А в 1/8 финала сыграют со сборными из группы В, где в Метце выступят гандболисты Испании, Словении, Македонии, Исландии, Турции, Туниса и Анголы. В группе С (Руан) сыграют сборные Германии, Хорватии, Белоруссии, Венгрии, Чили и Саудовской Аравии, группе D (Париж) — Катара, Дании, Швеции, Египта, Бахрейна и Аргентины.