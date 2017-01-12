Попасть в четверку лучших: российские гандболисты стартуют на чемпионате мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турнир, стартовавший в среду, принимают восемь городов Франции — Париж, Лилль, Нант, Монпелье, Альбервиль, Руан, Мец и Брест. Команда Дмитрия Торгованова свой первый матч на чемпионате мира проведет 12 января против сборной Японии. Начало встречи в 19:45 мск.

Участие в чемпионате мира принимают 24 команды, которые на предварительном раунде поделены на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Россияне — в «группе смерти»

Помимо команды Японии соперниками россиян по группе А будут сборные Франции (действующий чемпион мира и серебряный призер Олимпиады-2016), Польши (бронзовый призер ЧМ-2015), Норвегии (4-е место на чемпионате Европы-2016) и Бразилии. Все встречи этой группы пройдут в Нанте. По словам Торгованова, сборной России достались самые серьезные соперники на турнире.

«У нас самая сильная группа на чемпионате мира. Очень сложно придется. Французы сами по себе опасный соперник, к тому же они играют дома. У Японии очень подвижная защита, которую не так просто одолеть. Норвежцы выходом в полуфинал на последнем чемпионате Европы показали, что у них очень хорошая сборная. Лишний раз говорить о силе команд Бразилии и Польши тоже не приходится», — сказал Торгованов агентству «Р-Спорт».

Последние годы мужская сборная России не добивалась высоких результатов. На чемпионате мира-2015 российские гандболисты заняли 19-е место, а на чемпионате Европы-2016 финишировали на девятой позиции. При этом задача на предстоящий турнир перед командой поставлена достаточно высокая — выход в полуфинал. Капитан сборной России Тимур Дибиров уверен, что его команде по силам достичь поставленной цели.

«Мы были ничем не хуже финалистов прошлого чемпионата Европы немцев и испанцев. Чемпионы немцы ничего особенного не показали в матче с нами (30:29 в пользу сборной Германии), а испанцы выиграли у нас всего два мяча (25:23). Мы вполне могли оказаться на месте этих команд. Мы обыгрывали на том чемпионате сильные и крепкие сборные. Почему мы не можем повторить это на чемпионате мира? За год наша сборная стала лучше, умнее, мудрее. Мы настраиваемся на выполнение поставленной задачи», — сказал Дибиров агентству «Р-Спорт».

«Защиту надо сделать плюсом сборной России»

По словам Дибирова, сборная России на чемпионате мира сделает акцент на игре в защите.

«Желание тренеров и всей команды — сделать акцент на оборону на этом чемпионате мира, — отметил Дибиров. — Такие длительные и энергозатратные турниры выигрываются в основном защитой. Мы хотели бы, чтобы именно такой стиль проповедовала сборная на предстоящем турнире. Наша команда имеет много индивидуально сильных исполнителей, поэтому мы не переживаем за нападение так, как за защиту. Фактор защиты надо сделать плюсом сборной России. В 2016 году на чемпионате Европы мы могли бы добиться того, чего хотели, если бы были более сконцентрированы в обороне».

По мнению олимпийского чемпиона Сиднея Олега Ходькова, выход в четвертьфинал можно будет считать успешным результатом для российской сборной.

«Нашей сборной придется крайне непросто, все-таки очень сильная группа досталась, — сказал Ходьков агентству “Р-Спорт”. — Конечно, ребята будут стараться выполнить задачу выйти в полуфинал, но сделать это будет тяжело. Все должны понимать, что нынешняя мужская сборная России — не та, что была в 2000-х годах, когда мы были лидерами. Если пробьемся в восьмерку сильнейших на этом чемпионате мира, то есть в четвертьфинал, то это уже будет хорошим результатом. В плей-офф должны выйти, все-таки по итогам сборов заложили неплохой фундамент, физически команда готова. А желания у ребят хоть отбавляй».