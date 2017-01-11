Гандболистки «Кубани» забросили 42 мяча «Уфе-Алисе» в победном матче ЧР
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» дома разгромили «Уфу-Алису» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 42:22 в пользу команды хозяек.
В других матча дня московский «Луч» на выезде переиграл «Ставрополье-СКФУ» со счетом 26:21, а «Динамо-Синара» из Волгограда сыграло вничью с ижевским «Университетом» — 24:24.
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