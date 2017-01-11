Гандболистки «Кубани» забросили 42 мяча «Уфе-Алисе» в победном матче ЧР

Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 42:22 в пользу команды хозяек.

В других матча дня московский «Луч» на выезде переиграл «Ставрополье-СКФУ» со счетом 26:21, а «Динамо-Синара» из Волгограда сыграло вничью с ижевским «Университетом» — 24:24.