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11 января 2017, 23:50 | Игровые: Гандбол | Р-Спорт

Гандболистки «Кубани» забросили 42 мяча «Уфе-Алисе» в победном матче ЧР

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Гандболистки краснодарской «Кубани» дома разгромили «Уфу-Алису» в матче чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Краснодаре, завершилась со счетом 42:22 в пользу команды хозяек.

В других матча дня московский «Луч» на выезде переиграл «Ставрополье-СКФУ» со счетом 26:21, а «Динамо-Синара» из Волгограда сыграло вничью с ижевским «Университетом» — 24:24.
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