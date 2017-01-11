Ходьков: Выход в ¼ финала ЧМ будет хорошим результатом для российских гандболистов

Чемпионат мира стартует в среду во Франции. Сборная России, перед которой поставлена задача пробиться в полуфинал, сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Четыре коллектива из шести выйдут в 1/8 финала.

«Нашей сборной придется крайне непросто, все-таки очень сильная группа досталась. Конечно, ребята будут стараться выполнить задачу выйти в полуфинал, но сделать это будет тяжело. Все должны понимать, что нынешняя мужская сборная России — не та, что была в 2000 годах, когда мы были лидерами. Если пробьемся в восьмерку сильнейших на этом чемпионате мира, то есть в четвертьфинал, то это уже будет хорошим результатом», — сказал Ходьков по телефону.

«В плей-офф должны выйти, все-таки по итогам сборов заложили неплохой фундамент, физически команда готова. А желания у ребят хоть отбавляй. Вопрос только в том, с какого места выйдем из группы в плей-офф. С нападением у нас проблем нет. Многое будет зависеть от защиты и игры вратарей. Если вратари сыграют на должном уровне, то все реально на этом турнире», — добавил олимпийский чемпион Сиднея.

Команда Дмитрия Торгованова в четверг в своем первом матче встретится с японцами. «Японцев в нашей группе не стоит недооценивать. Все противники на чемпионате мира будут “кусаться”, стараться забраться как можно выше. Сейчас в гандболе на таком уровне нет проходных команд», — отметил Ходьков.