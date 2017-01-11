Ходьков: Выход в ¼ финала ЧМ будет хорошим результатом для российских гандболистов
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Выход в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу будет хорошим результатом для мужской сборной России, заявил агентству «Р-Спорт» олимпийский чемпион 2000 года, главный тренер и директор краснодарского СКИФа Олег Ходьков.
Чемпионат мира стартует в среду во Франции. Сборная России, перед которой поставлена задача пробиться в полуфинал, сыграет в группе А с командами Франции, Польши, Бразилии, Японии и Норвегии. Четыре коллектива из шести выйдут в 1/8 финала.
«Нашей сборной придется крайне непросто,
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Команда Дмитрия Торгованова в четверг в своем первом матче встретится с японцами. «Японцев в нашей группе не стоит недооценивать. Все противники на чемпионате мира будут “кусаться”, стараться забраться как можно выше. Сейчас в гандболе на таком уровне нет проходных команд», — отметил Ходьков.
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