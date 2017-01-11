Денис Рутенко: Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать
Гандболист сборной Беларуси Денис Рутенко оценил шансы нашей команды на предстоящем чемпионате мира во Франции.
Что скажете о соперниках нашей сборной по группе?
Не сомневаюсь, что со всеми будет сложно бороться, в том числе и с дружинами из Чили и Саудовской Аравии. Нам нужно уважительно относиться к каждому оппоненту. Да, в последнем официальном матче мы одолели сербов, но в том поединке у нас все получалось во всех компонентах игры. Хорошо, если все будет также складываться и на чемпионате мира. Однако нужно понимать, что сейчас все национальные дружины поднялись, вышли на достаточно высокий уровень. Соперники, которых раньше можно было причислять к аутсайдерам, нынче набрали серьезные обороты. Причем такая тенденция просматривается не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому во Франции все команды будут стремиться показать себя с лучшей стороны. Однозначно, там нам будет непросто. На каждую игру нужно очень серьезно настраиваться.
Как думаете, хорошо, что наша сборная начинает чемпионат мира матчем с чилийцами?
На мой взгляд, да. Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать. Нам очень нужны победы в поединках с ними. И именно они являются первыми двумя соперниками на пути нашей сборной.
На чемпионате мира сборная Беларуси в Руане сыграет с каждым соперником по группе «С» — Чили, Саудовской Аравией, Хорватией, Германией и Венгрией.
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