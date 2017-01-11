Что скажете о соперниках нашей сборной по группе?

Не сомневаюсь, что со всеми будет сложно бороться, в том числе и с дружинами из Чили и Саудовской Аравии. Нам нужно уважительно относиться к каждому оппоненту. Да, в последнем официальном матче мы одолели сербов, но в том поединке у нас все получалось во всех компонентах игры. Хорошо, если все будет также складываться и на чемпионате мира. Однако нужно понимать, что сейчас все национальные дружины поднялись, вышли на достаточно высокий уровень. Соперники, которых раньше можно было причислять к аутсайдерам, нынче набрали серьезные обороты. Причем такая тенденция просматривается не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому во Франции все команды будут стремиться показать себя с лучшей стороны. Однозначно, там нам будет непросто. На каждую игру нужно очень серьезно настраиваться.

Как думаете, хорошо, что наша сборная начинает чемпионат мира матчем с чилийцами?