Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/handball/28389441/
11 января 2017, 12:37 | Игровые: Гандбол | «Прессбол»

Денис Рутенко: Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать

Гандболист сборной Беларуси Денис Рутенко оценил шансы нашей команды на предстоящем чемпионате мира во Франции.

Что скажете о соперниках нашей сборной по группе?

Не сомневаюсь, что со всеми будет сложно бороться, в том числе и с дружинами из Чили и Саудовской Аравии. Нам нужно уважительно относиться к каждому оппоненту. Да, в последнем официальном матче мы одолели сербов, но в том поединке у нас все получалось во всех компонентах игры. Хорошо, если все будет также складываться и на чемпионате мира. Однако нужно понимать, что сейчас все национальные дружины поднялись, вышли на достаточно высокий уровень. Соперники, которых раньше можно было причислять к аутсайдерам, нынче набрали серьезные обороты. Причем такая тенденция просматривается не только в Европе, но и во всем мире. Поэтому во Франции все команды будут стремиться показать себя с лучшей стороны. Однозначно, там нам будет непросто. На каждую игру нужно очень серьезно настраиваться.

Как думаете, хорошо, что наша сборная начинает чемпионат мира матчем с чилийцами?

На мой взгляд, да. Чили и Саудовская Аравия — это команды, которые мы должны обыгрывать. Нам очень нужны победы в поединках с ними. И именно они являются первыми двумя соперниками на пути нашей сборной. По-моему, нам на руку то, что сыграем с ними на старте турнира. Как говорится, «на свежачке». Считаю, это плюс, — приводит слова Дениса «Спортивная панорама».

На чемпионате мира сборная Беларуси в Руане сыграет с каждым соперником по группе «С» — Чили, Саудовской Аравией, Хорватией, Германией и Венгрией.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Гандбола

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют на чемпионате мира

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют на чемпионате мира

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси сегодня отправляются во Францию, где стартует чемпионат мира. В Париже в матче открытия сегодня сыграют действующие чемпионы планеты французы и команда Бразилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ