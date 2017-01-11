Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют на чемпионате мира

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Тренерский штаб белорусской команды во главе с Юрием Шевцовым включил в официальную заявку 16 игроков:

вратари: Иван Мацкевич («Стяуа», Бухарест, Румыния), Вячеслав Солдатенко (СКА, Минск);.

полевые игроки — Иван Бровко, Владислав Кулеш, Алексей Шинкель, Александр Подшивалов, Вадим Гайдученко (все — СКА, Минск), Андрей Юринок, Денис Рутенко, Сергей Шилович, Вячеслав Шумак (все — БГК имени Мешкова, Брест), Александр Титов («Риихимяки», Финляндия), Борис Пуховский («Мотор», Запорожье, Украина), Артем Королек («Сен-Рафаэль», Франция), Олег Астрашапкин («Чурго», Венгрия), Максим Баранов («Одорхей», Румыния).

Для белорусской дружины последней проверкой сил перед стартом мирового первенства стали гостевые товарищеские матчи с командой России. В обеих встречах белорусские гандболисты потерпели поражения с разницей в 5 мячей — 26:31 и 22:27. Белорусская сборная оправится во Францию сегодня. На первом этапе планетарного форума команда Юрия Шевцова будет базироваться в Руане. В предварительной группе С белорусы встретятся с командами Чили (13 января), Саудовской Аравии (15 января), Хорватии (16 января), Германии (18 января) и Венгрии (20 января).

Составы остальных предварительных групп:

А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия;.

В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола;.

D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн.

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии чемпионата мира. В 1995 году в Исландии под началом легендарного Спартака Мироновича они заняли 9-е место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-и, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников. Чемпионом мира в 2015 году стала сборная Франции, победившая в решающем поединке хозяев турнира катарцев со счетом 25:22. В игре за бронзовые медали польские гандболисты обыграли в дополнительное время испанскую сборную — 29:28.